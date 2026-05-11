기아, 고객 자녀 대상 ‘2027 호주오픈’ 볼키즈 20명 선발

볼 수급·선수 지원·코트 관리 역할

기아 고객 자녀 중 대한민국 국적 만 12~15세 대상

세계적 테니스 선수 경기 관람 및호주 현지 문화 체험

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기아가 내년 1월 열리는 2027 호주오픈에서 활약할 '볼키즈' 한국 대표를 모집한다. 모집은 1차(5월 11~6월 10일)와 2차(7월 20일~8월 19일)로 진행되며 중복 지원이 가능하다. 볼키즈는 테니스 경기 중 코트 내에서 볼의 처리와 수급을 담당하고 선수 지원·경기 진행을 보조하는 역할을 수행한다.11일 기아에 따르면 기아 차량 보유 고객(구매·장기렌트·리스·중고차 포함)의 자녀·손자녀 중 2027년 1월 1일 기준 만 12~15세(2011년 1월 2일~2015년 1월 1일 출생)의 해외여행 결격 사유가 없는 대한민국 국적 유소년이면 지원할 수 있다.신청은 기아 볼키즈 공식 홈페이지를 통해 가능하며 의사소통 능력을 점검하는 영어 능력 평가(토익브릿지)와 테니스 규정 지식 및 운동 능력 평가를 거쳐 총 20명이 선발된다. 볼키즈는 세계적인 테니스 선수들의 경기를 현장에서 경험하고 호주 현지 문화를 직접 체험하는 약 2주간의 일정을 소화할 예정이다.한편 기아는 세계 최고 권위를 자랑하는 세계 4대 테니스 메이저 대회 중 하나인 호주오픈의 가장 오래된 후원사로 2002년부터 후원을 이어오며 2003년부터 매년 대한민국 대표 볼키즈를 선발하고 있다.기아 관계자는 "볼키즈는 테니스를 사랑하는 유소년들이 글로벌 무대에서 특별한 경험을 해볼 수 있는 의미 있는 프로그램"이라며 "대한민국을 대표해 호주오픈 볼키즈로 활동할 수 있는 뜻깊은 기회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"라고 말했다.