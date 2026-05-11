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서울지하철 승객 2명 중 1명 ‘경로 무임승차’…1호선 제기동역 최다

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박아람 기자

승인 : 2026. 05. 11. 16:46

서울교통공사, 26년 1분기 경로 무임승차 이용 현황 공개
2026년 1분기 평균 경로 무임승차 비율 15.1%
1호선 제기동역 47.2%로 평균 비율 대비 3배 달해
서울 지하철 요금 하반기 인상폭 오늘 결정
한 시민이 서울지하철 개찰구를 통과하고 있다. /정재훈 기자
65세 이상 어르신·장애인·다자녀 등 '경로 무임승차'가 가장 많은 서울지하철역은 1호선 제기동역인 것으로 나타났다.

11일 서울교통공사가 '2026년 1분기 경로 무임승차 이용 현황'을 분석한 결과, 1호선 제기동역은 전체 승차 약 144만 중 약 68만명이 경로 승차로 집계돼 가장 높은 경로 무임승차 비율(47.2%)을 보였다.

이어 동묘앞역 42.0%, 청량리역과 모란역 각 35.9%, 종로3가역 32.4% 순이었다. 상위 10개 역으로 범위를 넓히면 이용객 10명 중 3명이 경로 무임승차였다.

이 같은 흐름은 최근 3년간 이어지고 있다. 2024~2025년 제기동·동묘앞·청량리·모란·종로3가역이 차례로 상위권을 차지했다. 3년 내내 같은 역들이 상위권을 지키고 있는 것이다.

등산로 인접 역에서도 비슷한 흐름이 보인다. 직장인 이용이 적은 평일 오전 10시~오후 5시에는 경로 비율이 30~40% 수준을 보이는 것으로 나타났다.

호선별로는 1호선이 21.6%로 가장 많았다. 이는 이용객 5명 중 1명이 경로 무임승차를 하는 셈이다. 이어 8호선 18.8%, 5호선 17.3%, 3·7호선 16%대 순이었고, 2호선이 10% 수준으로 가장 낮았다.

마해근 공사 영업본부장은 "경로 무임승차는 어르신들의 이동권 보장을 위한 필수적인 공공서비스지만, 이용 비율이 지속적으로 증가하며 부담이 늘어나고 있다"며 "경로 무임수송 제도의 지속 가능을 위해 국비 지원 등 재정 지원 방안에 대한 논의가 필요하다"고 말했다.
박아람 기자

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