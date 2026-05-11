김하수 청도군수 후보 “다시 뛰겠다”본격…선거전 돌입

청도군수 후보 개소식에 군민·지지자 2000여 명 운집

자연드림파크·광역철도·버스 무료화 공약 제시

딸이 신겨준 붉은 운동화에 지지자 박수

개소식 0 국민의힘 김하수 경북 청도군수 후보가 11일 오후 2시 청도읍 소재 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

국민의힘 김하수 경북 청도군수 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.김 후보는 11일 오후 청도읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 "군민께서 맡겨주신 신뢰의 가치 속에 중단 없는 군정으로 청도 발전을 반드시 이루겠다"며 지지를 호소했다.이날 행사에는 이만희 국회의원과 이철우 경북도지사 후보를 비롯해 지역 원로와 사회단체 관계자, 군민과 지지자 등 2000여 명이 참석해 성황을 이뤘다.이철우 도지사 후보는 축사를 통해 "김하수 후보는 지난 4년간 성과와 결과로 능력을 증명한 군수"라며 "그간의 성과를 바탕으로 앞으로 청도 발전을 더욱 크게 이끌어야 한다"고 말했다.이만희 국회의원도 "중앙정부에서도 정책과 기획, 예산 분야에서 능력이 검증된 군수라는 평가가 많다"며 "군민들께서 다시 한번 일할 기회를 만들어 달라"고 지지를 당부했다.영상 축전을 보낸 박덕흠 국민의힘 중앙위원회의장과 나경원·주진우 국회의원 역시 "김 후보는 대규모 사업뿐 아니라 군민 생활과 직결된 작은 불편까지 꼼꼼히 챙겨온 후보"라며 "더 많은 일을 할 수 있도록 힘을 모아달라"고 밝혔다.김 후보는 "이번 개소식은 청도의 더 큰 미래를 위해 군민과 함께 다시 뛰겠다는 약속의 자리"라며 "검증된 안정과 화합의 정신 아래 농민의 땀은 더 가치 있게, 청년의 꿈에는 더 큰 기회를, 어르신 삶에는 더 편안함을 만들겠다"고 강조했다.이날 행사에서는 김 후보의 딸이 붉은 운동화를 건네며 "신발 밑창이 닳도록 군민 곁에서 뛰어달라"고 말하는 장면이 연출돼 참석자들의 박수와 응원을 받았다.김 후보는 주요 공약으로 △청도 자연드림파크 조기 완공 △청도버스 완전 무료승차 시행 △대구권 광역철도망 청도 연장 △천만 웰니스 관광도시 조성 △혁신농업타운 확대 △명문고 인재 육성 등을 제시했다.김 후보는 개소식을 시작으로 국민의힘 광역·기초의원 후보들과 함께 청도 전역을 돌며 현장 중심 선거운동에 나설 계획이다.