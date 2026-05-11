신장식 “함평을 지역구처럼 지원”…이윤행 후보 힘 싣기

지역구로 생각 예산과 정책 지원 약속

신장식 0 조국혁신당 신장식 의원(오른쪽 두번째이 지난 8일부터 9일까지 함평을 방문해 한 주민을 만나 이윤행 후보(첫번째)를 지지를 호소하고 있다. /신동준 기자

조국혁신당 신장식 의원이 지난 8~9일 이틀간 함평을 방문해 이윤행 함평군수 후보 지원 유세에 나섰다.신 의원은 유세 현장에서 "지난 재보궐선거 이후 조국혁신당 소속 군수가 당선된 담양군의 특별교부세가 증가했다"며 "조국혁신당 국회의원들이 함평 발전을 위한 정책과 예산 확보에 힘을 보태겠다"고 말했다.그는 "조국혁신당 12명 국회의원은 비례대표이기 때문에 지역구가 없으므로 함평군을 지역구로 생각하고 예산과 정책 등을 지원하겠다"고 선언했다.신 의원은 방문기간 동안 함평 전통시장을 찾아 시장 상인들과 주민들을 직접 만나 지역 현안과 민생경제의 어려움을 청취하고, 변화와 통합의 필요성과 지역발전과 군민 통합의 중요성을 강조했다.이어 "함평의 새로운 도약과 지역발전을 위해서는 경험과 실천력을 갖춘 후보가 필요하다"며 이윤행 후보에 대한 지지와 성원을 호소했다.이윤행 후보 측은 "신장식 의원의 방문은 함평 발전과 군민 통합을 바라는 많은 분들의 기대를 보여주는 의미 있는 자리였다"라며 "군민들과 더욱 가까이 소통하며 지역경제 회복과 민생 안정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이 후보는 △지역경제 활성화와 농업 경쟁력 강화 △지역경제 활성화 △어르신 복지 확대 △청년 정착지원 △군민 중심 행정 등을 주요 공약으로 제시하며 선거운동을 이어가고 있다.