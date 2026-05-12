공영홈쇼핑, 우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전 생중계

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공영홈쇼핑은 오는 13~14일 양일간 자체 유튜브 채널에서 '국내 우수 아이디어·혁신기업 제품 공모전'의 발표 심사를 생중계한다고 12일 밝혔다.올해로 5회차를 맞은 공모전은 공영홈쇼핑의 정책 지원 사업이다. 중소벤처기업부의 후원으로 전국 청년기업 및 지역 기반 창업기업 등을 발굴하고 지속 가능한 벤처 생태계를 조성하고자 마련됐다.생중계는 공영홈쇼핑의 정책 지원 사업을 널리 알리는 한편, 심사의 투명성과 공정성을 강화하기 위해 기획됐다. 총 45개 기업이 발표 심사에 참가해 최종 15개 기업을 선정할 예정이다. 결과는 오는 29일 공영홈쇼핑 누리집을 통해 발표한다.선정된 기업에게는 대상 1000만원(1팀), 최우수상 800만원(1팀), 우수상 400만원(8팀), 장려상 300만원(5팀)의 상품 개발 지원금이 지급된다.대상, 최우수상, 우수상으로 선정된 10개 기업에게는 홈쇼핑 상품화 코칭 및 방송 2회 진행, 수수료 우대, 홈쇼핑 영상 제작비 지원 등이 제공된다. 장려상 5팀에게는 제품 광고 영상 제작을 무료로 지원하고, 이를 공영홈쇼핑 채널에 송출해 제품 홍보의 기회를 제공한다.공영홈쇼핑 관계자는 "앞으로도 대국민 정책소통을 확대하고, 이를 통해 더 많은 중소기업을 발굴할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.