전기차 전용 레이싱 타이어 이노뷔 기술력 입증

엑스타 S700·W701, 극한 환경에서도 안정적 퍼포먼스

[사진] 금호타이어, ‘2026 현대 N 페스티벌’ 후원 조인식 체결(1) (1) 0 9일 용인 AMG 스피드웨이에서 열린 '2026 현대 N 페스티벌' 후원 조익식'에서 윤민석 금호타이어 상무(오른쪽)와 박준우 현대차 상무가 기념 촬영을 하고 있다. / 제공=금호타이어

금호타이어가 지난 9일 국내 최대 규모의 원메이크(동일 차량 경주) 레이스 대회인 '2026 현대 N 페스티벌'의 그란 투리스모 eN1 클래스 참가팀 후원과 금호 N1 클래스 후원을 위한 조인식을 체결했다고 12일 밝혔다.그란 투리스모 eN1 클래스는 국내 최초 전기차 레이스이자 전 세계 최초로 레이싱 전용 슬릭 타이어를 적용한 전기차 레이스이다. 또한 금호 N1 클래스는 현대 N 페스티벌의 최상위 등급으로 고성능 레이싱 사양 차량을 기반으로 전문 드라이버들이 경쟁하는 최고 수준의 클래스이다.이번 후원을 통해 금호타이어는 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어 이노뷔를 지원한다. 이노뷔는 전기차 전용 컴파운드를 사용해 고속 주행 중에도 탁월한 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 제공하며 전기차의 드라이빙 퍼포먼스를 완벽하게 구현해냈다.금호 N1 클래스에 출전하는 모든 차량에는 고속 주행 시 탁월한 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 제공하는 '엑스타 S700'과 빗길에서도 우수한 주행 성능과 안정성을 발휘하는 '엑스 W701'이 장착된다.윤민석 금호타이어 상무는 "2025 현대 N 페스티벌 eN1클래스에서 타이어-드라이버-팀 통합 챔피언을 차지하며 고성능 타이어 기술력을 입증했다"며 "이번 후원을 통해 전기차 및 고성능 차량 레이싱에서도 최상의 퍼포먼스를 선보이며 고성능 브랜드 이미지를 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.