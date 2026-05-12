한온시스템, 2026 채용 연계형 인턴 모집

[사진자료1] 2026 상반기 한온시스템 채용연계형 인턴십 모집 공고 1

한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 2026년 상반기 채용연계형 인턴십을 모집한다.12일 한온시스템에 따르면 모집 직군은 △R&D(스프트웨어개발·특허관리·공조 제어기 개발·열관리 시스템 개발·컴프레서/구동모터 개발·냉각수 모듈 개발·선행 전장품 개발) △사업기획(전략혁신) △경영지원(국제회계·자금·구매(전장부품)·디지털혁신·디지털 어플리케이션·디지털보안) △생산지원(수출입관리·환경 안전) △생산/생산기술(제조기술·설비보전) 등이다.지원서 접수는 이달 19일 16 시까지 한온시스템 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다. 이후 서류 전형 합격자를 대상으로 다음달 1·2차 면접 및 인적성을 거쳐 7월 중 최종 입사자를 선발할 예정이다. 선발된 인턴들은 약 3개월간 현업에서 실무를 수행하며 인턴십 종료 후 평가 우수자에게는 정규직 전환 기회가 부여된다.이번 인턴십은 단순한 업무 경험을 넘어 참가자들이 실제 현업 프로젝트에 참여하고 글로벌 협업 환경을 직접 경험하며 실무 역량을 키울 수 있도록 설계됐다. 특히 지난해부터 한국앤컴퍼니그룹의 일원으로 새롭게 도약하고 있는 한온시스템은 이번 채용을 통해 그룹의 미래 성장 동력을 강화할 계획이다.한온시스템 관계자는 "미래 모빌리티의 변화를 함께 만들어갈 열정적인 인재들을 기다리고 있다"며 "글로벌 무대에서 커리어를 시작하고 싶은 지원자들에게 실질적인 성장의 기회가 될 것"이라고 말했다.