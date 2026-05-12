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[부고] 박인철(금호건설 대외협력담당 상무)씨 빙부상

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 12. 10:23

▲신권희씨 별세, 신해균·신연우·신민경·신수경씨 부친상, 소영순씨 시부상, 장동기·전재일·박인철(금호건설 대외협력담당 상무)씨 빙부상 = 12일, 해남국제장례식장 본관1호, 발인 14일 오후 2시, 장지 북일면 흥촌리 선영. 061-536-4494
이수일 기자

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