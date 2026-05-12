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“공무원이 직접 만들었다”…남양주시, 6억 아낀 ‘자체 개발’ AI 도입

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남양주 구성서 기자

승인 : 2026. 05. 12. 14:50

남양주시
남양주시 공무원이 직접 만든 AI 행정시스템. /남양주시
경기 남양주시 공무원이 직접 개발한 행정업무용 인공지능(AI) 시스템이 업무 현장에 투입된다.

남양주시는 '남양주 AI-에이전트'(가칭)를 시범운영 부서 16개에 도입해 운영을 시작했다고 12일 밝혔다.

남양주 AI-에이전트는 스마트도시과 AI전략팀 소속 공무원들이 외부 업체 위탁 없이 자체 인력만으로 설계·개발·구축한 AI 행정시스템이다.

이 시스템은 외부 전문업체에 구축을 맡기는 일반적인 방식과 달리, 시 공무원이 직접 개발에 참여해 실제 행정업무 흐름과 현장 수요를 세밀하게 반영했다는 점에서 의미가 크다.

시스템은 챗GPT, 제미나이 등 범용 AI와 유사한 화면을 적용해 누구나 별도 학습 없이도 쉽게 사용할 수 있다. 또 이미지 생성, 영상 제작, 웹 검색 등 범용 AI가 제공하는 다양한 기능도 함께 이용 가능하다.

아울러 시는 공무원 업무 특성에 맞춘 기능 구현에 집중했다. 보고서, 보도자료, 인사말씀, 공적조서 등 행정문서 작성 기능을 별도 메뉴로 구성하고, 남양주시 행정 양식과 실제 업무 흐름에 맞춰 최적화했다.

가장 큰 차별점은 AI가 작성한 결과물을 곧바로 한글 문서(HWPX) 형식으로 내려받을 수 있다는 점이다. 챗GPT 등 범용 AI는 결과물이 텍스트 형태로만 제공돼 한글 문서로 옮기고 시 양식에 맞게 다시 손보는 작업이 매번 필요했다.

그러나 남양주 AI-에이전트는 문서 종류를 선택하고 핵심 키워드를 입력하면 시 행정 양식에 맞춰 작성된 한글 파일이 즉시 생성된다. 남양주시는 이번 시스템 구축으로 대규모 예산 절감 효과도 거뒀다고 밝혔다.

남양주시는 동일 수준의 AI 행정시스템을 외부 용역 방식으로 구축할 경우 약 5억~6억 원의 구축비와 연간 3000만원 수준의 운영비가 필요할 것으로 분석했다. 그러나 자체 인력 중심으로 직접 개발·구축을 추진하면서 별도의 구축비를 사실상 절감했으며, 연간 운영비도 500만원 수준으로 크게 낮췄다.

시스템을 시청 내부망에서만 접속 가능하도록 운영해 행정문서와 내부자료의 외부 유출 가능성을 원천 차단한 것도 눈에 띄는 대목이다.

백희진 스마트도시과장은 "이번 시스템은 익숙한 AI 환경에서 행정문서를 한글 파일로 바로 생성 및 활용할 수 있어 공무원들의 만족도가 높다"며 "자체 개발 시스템인 만큼 현장 의견을 빠르게 반영해 지속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
구성서 기자

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