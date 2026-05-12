닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

이남오 “청년 유출 막겠다”…주거·취업·교육 공약 발표

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010002986

글자크기

닫기

함평 신동준 기자

승인 : 2026. 05. 12. 16:01

교육 인프라 확충·일자리 방안 등 제시
이남오
더불어민주당 이남오 함평군수 후보
6·3 전국동시지방선거 함평군수 선거에 출마한 더불어민주당 이남오 후보가 청년 유출 문제 해결을 위한 종합 청년 공약을 발표했다.

이 후보는 12일 '함평 청년 턴어라운드(Turn-around) 패키지'를 공개하며 "청년이 돌아오고 미래를 만들어가는 함평을 만들겠다"고 밝혔다.

이 후보는 "지금 함평의 가장 큰 위기는 단순한 인구 감소가 아니라 청년의 지속적인 유출"이라며 "교육 인프라와 양질의 일자리 부족, 주거 부담, 불안한 육아 환경 때문에 청년들이 지역을 떠나고 있다"고 진단했다.

이번 공약은 △자산형성 및 주거 자립 △취업 및 창업 지원 △고등교육 및 디지털 역량 강화 △결혼·출산·안심보육 등 4대 핵심 전략과 10대 세부공약으로 구성됐다.

우선 이 후보는 "영농형 태양광 사업을 활용한 '청년 태양광 연금 프로젝트'를 통해 청년에게 안정적인 소득 자산을 제공하겠다"고 밝혔다. 이어 "군민 기본소득과 연계한 '청년·신혼부부 특화 기본소득' 정책도 추진하겠다"고 했다.

청년과 신혼부부의 주거 부담 완화를 위한 정책도 내놓았다.

이 후보는 "청년과 신혼부부의 주택 구매·전세 대출이자 부담을 실질적으로 덜어주는 '청년 반값 주거 지원 정책'을 추진하고, 빛그린산단 배후지역과 함평읍을 중심으로 청년 맞춤형 정주 여건을 단계적으로 확충해 안정적으로 정착할 수 있는 생활 기반을 만들겠다"고 했다.

이와 함께 금호타이어와 광주글로벌모터스(GGM)등 빛그린산단 입주기업과 연계한 '함평 인재 취업 보장제'를 통해 지역 인재 우선채용 체계를 구축하고, 기업 맞춤형 직무교육과 현장실습·인턴십을 운영해 "지역에서 배우고 바로 취업하는 시스템"을 만들겠다고 밝혔다.

특히 이 후보는 "청년 유출의 근본 원인 해결을 위해 '4년제 종합대학교 함평캠퍼스 유치'를 핵심 교육공약으로 제시하며 현재 대학 측과 함평캠퍼스 유치를 위한 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다.

이 후보는 "청년이 살아야 지역이 살고 함평의 미래가 살아난다"며 "교육과 취업, 정착과 출산까지 이어지는 선순환 구조를 완성해 청년이 몰려오는 함평, 부모가 자녀에게 돌아오라고 말하는 함평을 반드시 만들겠다"고 말했다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

李 “투자로 잠재력 키울 시기…적극재정으로 경제 대도약 발판 닦아야”

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

산업계 “삼성 영업익 15% 성과급 고정시 투자·일자리 줄어들 것”

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

트럼프 “생명연장장치 의존”...이란과 휴전 취약성 강조…해방 프로젝트 재개 검토

지금 뜨는 뉴스

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세