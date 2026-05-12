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경제 보험

한화손보, 1분기 순익 30% 감소했지만…신계약 CSM 60% 급증

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정채현 기자

승인 : 2026. 05. 12. 17:14

보험손익 41% 줄며 순익 감소…"작년 기저효과"
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/한화손해보험
한화손해보험의 올해 1분기 순이익이 전년 동기 대비 30.7% 감소한 989억원을 기록했다. 투자손익은 1602억 원으로 0.7% 증가했지만, 보험손익은 798억 원으로 41.0% 감소했다.

한화손보는 12일 "지난해 기저효과로 1분기 순이익이 전년 동기보다 감소했지만, 전분기 대비로는 48% 증가했다"며 "고가치 보장성 상품 매출 확대에 따른 신계약 수익성 개선과 안정적인 투자수익을 기반으로 양호한 실적을 유지하고 있다"고 밝혔다.

1분기 매출액은 1조 9716억원으로, 전년 동기 1조 6093억원 대비 22.5% 증가했다. 또 월평균 장기 보장성 신계약은 80억 3000만 원으로 23.6% 늘었다. 이는 여성·시니어 보험시장을 중심으로 매출을 확대하고 영업채널 경쟁력을 강화한 결과로 풀이된다.

보험사의 미래이익지표인 보유계약 보험계약마진(CSM)은 4조 2802억 원으로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다. 같은 기간 신계약 CSM은 3024억 원으로 59.9%나 늘었다.

한화손보 관계자는 "올해 1월 출시한 '시그니처 여성건강보험 4.0' 등 고가치 상품 중심으로 매출을 확대하고 있다"며 "앞으로도 CSM 중심의 수익성에 기반한 상품 판매 강화 기조를 유지하고, 정교한 언더라이팅을 통한 손해율 관리로 수익성 확대에 주력하겠다"고 말했다.
정채현 기자

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