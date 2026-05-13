셀리맥스 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’, 유럽 아마존 3개국 1위 석권

이탈리아·스페인·프랑스 베스트셀러 등극



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﻿실효주의 더마코스메틱 브랜드 셀리맥스(celimax)의 탄력 케어 핵심 제품인 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’가 유럽 주요국 아마존 시장에서 카테고리 1위를 휩쓸며 글로벌 뷰티 시장에서의 영향력을 공고히 하고 있다.

13일 셀리맥스에 따르면, 해당 제품은 최근 아마존 이탈리아(페이스 케어 부문), 아마존 스페인(페이셜 세럼 부문), 아마존 프랑스(나이트 크림 부문)에서 각각 베스트셀러 1위를 기록했다.

셀리맥스는 그동안 특정 지역에 국한되지 않고 글로벌 온라인 플랫폼을 중심으로 꾸준한 성장세를 이어왔다. 앞서 북미 및 호주 아마존에서도 주요 카테고리 정상에 올랐으며, 글로벌 K-뷰티 유통 플랫폼인 예스스타일(YesStyle)에서도 뷰티 전체 부문 1위를 차지하는 등 괄목할 만한 성과를 거둔 바 있다.

이번 유럽 시장 석권의 주역인 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’는 피부 탄력 개선과 피부결 케어를 동시에 해결하는 고기능성 솔루션으로 입소문을 타며 현지 소비자층을 빠르게 흡수하고 있다.

김민석 셀리맥스 대표는 “국가별 시장 특성과 소비자 반응을 면밀히 분석하며 브랜드 전략을 전개해 온 것이 좋은 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 글로벌 시장의 니즈를 충족시킬 수 있는 독보적인 경쟁력을 갖춘 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.