발베니, 현대미술 거장 다니엘 아샴과 글로벌 프로젝트 론칭

초희귀 릴리즈와 한정판 컬렉터블 에디션 포함

발베니 역사상 가장 상징적인 프로젝트 예고



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정통 수제 싱글몰트 위스키 브랜드 발베니(The Balvenie)가 세계적인 현대미술가 다니엘 아샴(Daniel Arsham)과 손잡고 브랜드의 장인정신을 새롭게 조명하는 ‘Dawn of Our Spirit’ 프로젝트를 전개한다고 13일 밝혔다.

이번 협업은 발베니의 유구한 헤리티지와 예술적 감각을 결합해 브랜드의 프리미엄 가치를 극대화하기 위해 기획됐다. 발베니의 최연소 여성 몰트 마스터 켈시 맥케크니(Kelsey McKechnie)와 다니엘 아샴은 위스키 제조의 핵심인 ‘5대 희귀 기술(The Five Rare Crafts)’을 전략적으로 시각화 할 예정이다.

발베니가 고수하는 5대 기술은 직접 보리를 재배하는 단계부터 전통 방식의 플로어 몰팅(Floor Malting), 증류기 관리, 오크통 제작(Cooperage), 그리고 몰트 마스터의 블렌딩에 이르기까지 위스키 제조의 전 과정을 아우른다.

특히 이번 프로젝트의 핵심 영감은 1931년부터 원형 그대로 전승되고 있는 ‘플로어 몰팅’에서 기인했다. 시간의 흐름과 지속성을 연구해온 다니엘 아샴의 철학이 발베니의 수제 공정과 만나 브랜드 유산에 새로운 입체감을 불어넣을 것으로 기대를 모으고 있다.

향후 출시될 라인업은 초희귀 릴리즈와 다니엘 아샴 협업 에디션을 포함한다. 발베니는 이를 중심으로 전 세계 주요 거점에서 몰입형 고객 경험 프로그램을 운영하며 글로벌 위스키 컬렉터 공략에 박차를 가할 계획이다.

켈시 맥케크니 발베니 몰트 마스터는 “발베니는 언제나 장인정신과 혁신, 그리고 인간의 노력을 바탕으로 이어져 왔다”며 “다니엘 아샴과의 협업은 세대를 넘어 전승된 발베니의 정신과 철학을 탐구하는 창의적인 여정이 될 것”이라고 전했다.

이에 아티스트 다니엘 아샴은 “발베니가 오랜 시간 지켜온 전통 제조 방식에서 깊은 영감을 받았다”며 “이번 프로젝트는 시간과 그 과정 자체에 대해 두 브랜드가 공유하는 경외심에서 출발한 결과물”이라고 화답했다.

업계 관계자는 "전통적 장인정신을 고수하는 위스키 브랜드와 파격적인 구조적 실험을 선보이는 현대미술가의 만남은 그 자체로 상징성이 크다"며 "올해 말 베일을 벗을 한정판 에디션이 글로벌 시장에서 어떤 파급력을 보여줄지 주목된다"고 전했다.