닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 식품

발베니, 현대미술 거장 다니엘 아샴과 글로벌 프로젝트 론칭

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513001119379

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 05. 13. 11:22

초희귀 릴리즈와 한정판 컬렉터블 에디션 포함
발베니 역사상 가장 상징적인 프로젝트 예고


정통 수제 싱글몰트 위스키 브랜드 발베니(The Balvenie)가 세계적인 현대미술가 다니엘 아샴(Daniel Arsham)과 손잡고 브랜드의 장인정신을 새롭게 조명하는 ‘Dawn of Our Spirit’ 프로젝트를 전개한다고 13일 밝혔다.


이번 협업은 발베니의 유구한 헤리티지와 예술적 감각을 결합해 브랜드의 프리미엄 가치를 극대화하기 위해 기획됐다. 발베니의 최연소 여성 몰트 마스터 켈시 맥케크니(Kelsey McKechnie)와 다니엘 아샴은 위스키 제조의 핵심인 ‘5대 희귀 기술(The Five Rare Crafts)’을 전략적으로 시각화 할 예정이다.


발베니가 고수하는 5대 기술은 직접 보리를 재배하는 단계부터 전통 방식의 플로어 몰팅(Floor Malting), 증류기 관리, 오크통 제작(Cooperage), 그리고 몰트 마스터의 블렌딩에 이르기까지 위스키 제조의 전 과정을 아우른다.


특히 이번 프로젝트의 핵심 영감은 1931년부터 원형 그대로 전승되고 있는 ‘플로어 몰팅’에서 기인했다. 시간의 흐름과 지속성을 연구해온 다니엘 아샴의 철학이 발베니의 수제 공정과 만나 브랜드 유산에 새로운 입체감을 불어넣을 것으로 기대를 모으고 있다.


향후 출시될 라인업은 초희귀 릴리즈와 다니엘 아샴 협업 에디션을 포함한다. 발베니는 이를 중심으로 전 세계 주요 거점에서 몰입형 고객 경험 프로그램을 운영하며 글로벌 위스키 컬렉터 공략에 박차를 가할 계획이다.


켈시 맥케크니 발베니 몰트 마스터는 “발베니는 언제나 장인정신과 혁신, 그리고 인간의 노력을 바탕으로 이어져 왔다”며 “다니엘 아샴과의 협업은 세대를 넘어 전승된 발베니의 정신과 철학을 탐구하는 창의적인 여정이 될 것”이라고 전했다.


이에 아티스트 다니엘 아샴은 “발베니가 오랜 시간 지켜온 전통 제조 방식에서 깊은 영감을 받았다”며 “이번 프로젝트는 시간과 그 과정 자체에 대해 두 브랜드가 공유하는 경외심에서 출발한 결과물”이라고 화답했다.


업계 관계자는 "전통적 장인정신을 고수하는 위스키 브랜드와 파격적인 구조적 실험을 선보이는 현대미술가의 만남은 그 자체로 상징성이 크다"며 "올해 말 베일을 벗을 한정판 에디션이 글로벌 시장에서 어떤 파급력을 보여줄지 주목된다"고 전했다.

성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

삼성바이오로직스 기밀자료 외부 공개 논란…조회 기록에 노조위원장 이름

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

美국방, 韓 사드 탄약 중동 이동 “계획된 조처”…이란전 비용 43조원

지금 뜨는 뉴스

신임 서울대병원장에 백남종 교수…신경재활 권위자 발탁

‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’