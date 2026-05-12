“줄타기 외교 그만… 한국, 美 AI 생태계 안으로 들어가야”

이용준 한미우호협회 회장(맨 앞줄 왼쪽 세 번째)과 한용섭 국제안보교류협회 회장(두 번째)을 비롯한 참석자들이 12일 서울 종로구 연합뉴스빌딩에서 '미중 패권경쟁 시대, 한미동맹의 전략적 재설계'란 주제로 열린 한미동맹 세미나에서 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@