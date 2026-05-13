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SKB, 5Gbps급 ‘PoE 스위치’ 개발…“끊김없는 디지털 교실 구현”

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연찬모 기자

승인 : 2026. 05. 13. 08:58

[사진]SKB, 2배 빠른 5기가 네트워크 장비로 끊김 없는 AI디지털 교실 만든다
/SK브로드밴드
SK브로드밴드가 기존보다 2배 빠른 5Gbps급 속도의 네트워크 장비 '5기가 PoE(전원통합형) 스위치'를 개발했다. 이를 통해 학교 통신망 시장 공략에 본격 나설 계획이다.

13일 SK브로드밴드에 따르면 기존 학교 현장에 쓰이는 PoE 스위치는 최대 2.5Gbps 속도를 지원해 일부 인터넷 트래픽 병목 현상이 발생했다. SK브로드밴드가 통신장비 업체 엔에스티정보통신과 개발한 5기가 PoE 스위치는 24개 랜선 포트에서 5Gbps 속도를 동시에 지원하는 멀티기가비트 환경을 제공, 이러한 병목 현상을 해결한 것이 특징이다.

특히 교실 내 무선 기기 증가와 고해상도 영상 및 생성형 AI 활용 수업에 따른 트래픽 폭증을 원활히 처리하고, 정부의 학내 망 고도화 사업에서 요구되는 트래픽 처리 능력과 서비스 안정성을 충족하도록 설계됐다. 또 상단 백본 스위치와의 원활한 데이터 교환·전송을 위해 2개의 '10Gbps SFP+ 업링크 포트'를 탑재해 전체 네트워크의 효율성을 극대화했다.

유지보수 기능도 강화했다. 'PoE 리커버리' 기술을 통해 망과 연결된 AP나 카메라 등 기기에 발생한 장애로 트래픽이 감지되지 않으면 PoE 스위치가 해당 포트 전원을 자동으로 리셋해 즉시 복구한다. 이를 통해 관리자가 교실을 직접 방문하지 않아도 장애를 바로 해결해 관리 운영 시간과 비용 절감이 가능하다.

김주영 SK브로드밴드 엔터프라이즈사업담당은 "이번에 출시한 5기가 PoE 스위치로 쾌적한 학교 인터넷 환경 제공과 함께 학교 현장의 디지털 전환 및 AI 교실의 기반을 마련할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
연찬모 기자

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