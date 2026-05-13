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“유럽도 통했다”…파마리서치, 리쥬란 서유럽 공략 속도

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장지영 기자

승인 : 2026. 05. 13. 09:09

PN 기반 스킨부스터 수요 확대
이탈리아·프랑스·독일 진출 예정
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파마리서치가 리쥬란 서유럽 론칭을 기념해 개최한 로드쇼에서 현지 의료진과 관계자들이 심포지엄 발표를 듣고 있다. 이번 행사는 베네룩스 3국과 영국, 스위스를 순회하며 진행됐다./파마리서치
재생의학 전문기업 파마리서치가 PN(폴리뉴클레오티드) 기반 스킨부스터 '리쥬란'을 앞세워 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 서유럽 주요 국가에서 진행한 론칭 로드쇼에서 현지 의료진의 관심이 이어지면서 유럽 시장 안착 기대감도 커지는 분위기다.

파마리서치는 리쥬란의 서유럽 시장 론칭을 기념해 베네룩스 3국(벨기에·네덜란드·룩셈부르크)과 영국, 스위스를 순회하는 로드쇼를 개최하고 현지 의료진과 학술 교류를 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 리쥬란의 DOT® PN 기반 기술 경쟁력과 임상 활용 사례를 현지 의료진에게 소개하기 위해 마련됐다. 특히 론칭 초기 단계임에도 제품 특성과 시술 활용법에 대한 문의가 이어지며 유럽 시장 내 높은 관심을 확인했다는 게 회사 측 설명이다.

행사는 지난달 22~23일 베네룩스 3국을 시작으로 28일 영국, 30일 스위스에서 순차적으로 진행됐다. 베네룩스 행사는 벨기에와 네덜란드 접경 지역에서 열려 양국 의료진의 접근성을 높였으며, 영국 행사에는 250명 이상의 의료진과 업계 관계자가 참석했다.

심포지엄에는 리쥬란 글로벌 키닥터들이 연자로 참여해 임상 결과와 시술 프로토콜을 공유했다. 얼굴 전반에 적용 가능한 '리쥬란'을 비롯해 눈가 전용 제품 '리쥬란 I', 주름·흉터 개선에 특화된 '리쥬란 S' 등 라인업별 활용 전략과 임상 사례도 소개됐다.

회사 측은 이번 서유럽 5개국 로드쇼를 시작으로 유럽 내 브랜드 접점을 확대한다는 계획이다. 이달 이탈리아, 다음 달 폴란드, 오는 9월 프랑스에서 추가 로드쇼를 진행할 예정이며, 하반기에는 독일 등으로도 시장 확대를 추진한다.

파마리서치 관계자는 "유럽은 PN 성분 주사제에 대한 관심이 확대되고 있는 초기 시장"이라며 "리쥬란은 DOT® PN 기반 기술력과 축적된 브랜드 경험을 바탕으로 예상보다 빠르게 시장에 흡수되고 있다"고 말했다. 이어 "현재 내부 목표를 상향 조정한 상황"이라며 "향후 유통망 확대와 현지 학술 활동을 강화해 유럽 시장 내 입지를 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
장지영 기자

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