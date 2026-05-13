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배달의민족, 입점 파트너와 ‘사랑의 도시락’ 봉사활동 진행

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장지영 기자

승인 : 2026. 05. 13. 09:18

송파구 취약계층 아동 대상 도시락·메시지 카드 전달
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우아한형제들 임직원과 배민프렌즈 소속 외식업주들이 지난 12일 서울 송파구 배민아카데미 서울센터에서 취약계층 아동 가정을 위한 '사랑의 도시락' 봉사활동을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다./우아한형제들
배달의민족 운영사 우아한형제들이 입점 외식업주들과 함께 취약계층 아동 가정을 위한 도시락 나눔 활동에 나섰다.

우아한형제들은 지난 12일 입점 파트너 커뮤니티 '배민프렌즈' 소속 외식업주들과 함께 서울 송파구 내 취약계층 아동 가정 150곳에 도시락을 제작·전달했다고 13일 밝혔다.

이번 '사랑의 도시락' 봉사활동은 월드비전 송파종합사회복지관과 연계해 진행됐다. 우아한형제들 임직원과 배민프렌즈 소속 외식업주 등 40여명은 배민아카데미 서울센터에서 메추리알 장조림, 소시지 야채볶음 등 아이들이 선호하는 반찬 5종으로 도시락을 만들었다.

도시락에는 배민프렌즈 파트너들이 직접 제작한 메시지 카드도 함께 담겼다.

활동에 참여한 최경원 배민프렌즈 파트너는 "정성껏 만든 도시락을 아이들에게 전달할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 나눔 활동에 지속적으로 참여하고 싶다"고 전했다.

권용규 우아한형제들 배민아카데미실장은 "입점 파트너들과 함께 지역사회에 나눔을 실천할 수 있었던 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.

한편 배민은 입점 파트너들과 함께 도시락·김장김치 나눔 등 지역사회 봉사활동을 이어가고 있다.
장지영 기자

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