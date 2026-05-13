한미글로벌, 상반기 신입사원 공채…29일 마감

한미글로벌 0 한미글로벌 2026년 상반기 신입사원 공개채용 홍보물./한미글로벌

PM(건설사업관리) 전문기업 한미글로벌이 글로벌 사업 확대에 맞춰 신규 인력을 뽑는다. 원전 사업 참여와 해외 프로젝트 증가에 대응하기 위해서라는 설명이다.한미글로벌은 오는 29일까지 2026년 상반기 신입사원 채용을 진행한다고 13일 밝혔다. 채용 분야는 건축·토목·기계·전기 부문의 PM 직무다.지원 대상은 국내외 대학 학사 이상 졸업자 및 오는 8월 졸업 예정자로, 내년 8월 입사가 가능해야 한다. 외국인 지원자 역시 동일 기준이 적용된다. 관련 직무 경력 3년 이하 지원자도 지원할 수 있다.건축·토목·기계·전기 관련 전공자와 기사 자격증 보유자, 외국어 역량 우수자 및 제2외국어 가능자 등은 우대 대상이다. 국가보훈대상자와 장애인, 자녀가 있는 지원자에게도 가점을 부여한다.채용 절차는 서류전형을 시작으로 AI 역량검사, 실무 발표 면접, 경영진 면접, 채용검진 순으로 진행되며 최종 결과는 개별 안내된다.입사자는 약 2주 동안의 입문 교육을 받은 뒤 미국·폴란드·베트남·인도 등 해외 법인과 프로젝트 현장에서 연수를 받는다.한미글로벌은 가족친화 경영을 강조하는 기업 문화로도 알려져 있다. 채용 과정에서도 유자녀 지원자를 우대하고 있으며, 결혼 시 주택자금 대출 지원과 난임 치료비 지원, 출산 축하금, 육아기 재택근무, 자녀 학자금 지원 등 생애주기별 복지 제도를 운영 중이다. 셋째 자녀 출산 시 특별 승진 제도도 시행하고 있다.회사 측은 '구성원 중심의 행복한 회사'라는 경영 철학 아래 리프레시 휴가와 안식휴가 제도, 자기계발 프로그램 등을 운영하고 있다고 밝혔다. 한미글로벌은 2009년 이후 매년 가족친화기업 인증을 받아왔으며, 2023년에는 건설업계 최초로 여성가족부의 '가족친화 최고기업'에 선정됐다.