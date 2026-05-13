“필요한 공간만 바꾼다”…KCC글라스 홈씨씨, 선택형 인테리어 확대

전체 리모델링 대신 부분 시공 수요 공략

최신 아파트 디자인 반영…취향·예산별 선택 가능

ㅇ 0 KCC글라스 홈씨씨의 '홈씨씨 공간 패키지' 침실 패키지 '코지 내추럴' 스타일 적용 모습. 자연 소재 감성을 강조한 디자인과 최신 인테리어 트렌드를 반영했다./KCC글라스

KCC글라스의 인테리어 브랜드 '홈씨씨'가 필요한 공간만 선택해 시공할 수 있는 부분 리모델링 상품을 선보이며 선택형 인테리어 시장 공략에 나섰다.KCC글라스는 현관·거실·주방·침실·욕실 등 공간별로 구성한 인테리어 시공 상품 '홈씨씨 공간 패키지'를 출시했다고 13일 밝혔다.이번 상품은 전체 리모델링 대신 원하는 공간만 골라 시공할 수 있도록 한 것이 특징이다. 최근 인테리어 비용 부담이 커지면서 부분 시공 수요가 늘어나는 점을 반영했다.홈씨씨 공간 패키지는 건축자재 분야에서 축적한 KCC글라스의 노하우를 바탕으로 엄선한 자재와 최신 아파트 디자인 트렌드를 적용했다. 인테리어 경험이 부족한 소비자도 비교적 손쉽게 공간 스타일링을 완성할 수 있도록 구성했다는 설명이다.스타일은 도시적인 분위기의 '모던 시크'와 자연 소재 감성을 강조한 '코지 내추럴' 등 두 가지 타입으로 마련됐다. 공간별 자재 옵션도 다양화해 소비자가 취향과 예산에 맞춰 선택할 수 있도록 했다.현관 패키지에는 3연동 중문과 포세린 타일 '세렌' 등이 적용됐다. 거실 패키지는 타일 디자인 강마루 '숲 강마루 스톤', 반려동물 친화 PVC 바닥재 '숲 도담' 등을 선택할 수 있으며 이탈리아산 세라믹 타일 '센스톤 울트라'를 아트월로 적용할 수 있다.주방 패키지는 심리스 디자인과 로봇청소기 수납장, 양면 개폐형 코너장 등 공간 활용도를 높인 설계를 적용했다. 침실 패키지는 최신 실크벽지를 포함했으며 욕실 패키지는 소음과 분진 부담을 줄인 패널 시공 방식도 선택 가능하다.홈씨씨 공간 패키지는 자재 하자에 대한 1년간의 사후관리(AS)도 제공한다.KCC글라스 관계자는 "인테리어는 정보 비대칭이 큰 분야인 만큼 신뢰할 수 있는 브랜드 선택이 중요하다"며 "부분 리모델링 수요에 맞춰 필요한 공간만 선택할 수 있도록 상품을 구성했다"고 말했다.