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산업 대기업

금호타이어, 2년 연속 산업부 장관 표창… 미래 모빌리티 기술력 인정

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남현수 기자

승인 : 2026. 05. 13. 09:24

나선미 상무 ‘자동차의 날’ 수상… 스마트 타이어·R&D 사업화 공로 인정
글로벌 연구개발 네트워크 기반 강화… 전기차·자율주행 타이어 경쟁력 확대
[사진]금호타이어_2026 자동차의 날 유공자 포상
'자동차의 날' 행사에서 산업통상부 장관표창을 수여하는 모습. (왼쪽부터) 김정관 산업통상부 장관과 나선미 금호타이어 상무./
금호타이어가 미래 모빌리티 기술 개발과 연구개발(R&D) 경쟁력 강화 성과를 인정받아 산업통상부 장관 표창을 수상했다. 지난해에 이어 2년 연속 자동차 산업 유공자를 배출하며 기술력을 다시 한번 입증했다.

금호타이어는 지난 12일 서울 JW메리어트 호텔에서 열린 '제23회 자동차의 날' 행사에서 나선미 상무가 자동차 산업 발전에 기여한 공로로 산업통상부 장관 표창을 받았다고 13일 밝혔다.

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 주관한 이날 행사에는 김정관 산업통상부 장관과 자동차업계 관계자 250여명이 참석했다.

나 상무는 금호타이어 HR부문 및 R&D 사업화 TF 담당 임원으로 중장기 타이어 기술 로드맵 수립과 연구개발 체계 고도화를 이끌어왔다. 특히 스마트 타이어 시스템과 미래 모빌리티 기술 협력 체계를 구축하고, 우수 연구 인재 확보를 통해 기술 경쟁력을 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

또 민간 R&D 협의체 활동과 주요 연구기관 간 업무협약(MOU)을 적극 추진하며 국내 타이어 산업 인프라 구축과 기술 기반 확대에도 기여했다.

나선미 상무는 "국내 자동차 산업의 도약과 타이어 핵심 기술 확보에 일조하게 돼 영광이다"며 "미래 모빌리티 시장을 선도할 혁신 기술 확보와 연구 인프라 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

금호타이어는 현재 용인 중앙연구소를 중심으로 미국(KATC), 독일(KETC), 중국(KCTC) 등 글로벌 R&D 네트워크를 운영 중이다. 이를 기반으로 데이터 기반 타이어 설계 기술을 고도화하고, 전기차 및 자율주행차 전용 타이어 개발에도 속도를 내고 있다.
남현수 기자

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