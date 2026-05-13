경찰, 10주간 ‘학생 맞춤형 특별 치안활동’…통학로·학원가 순찰 강화

학생 수요 반영해 등·하교 시간대 경찰 배치

이상동기 범죄 전조에도 총력 대응

2026051101000417200023381 0 경찰청./박성일 기자

경찰이 학생들의 통학로 안전 확보를 위해 10주간 특별 치안활동에 나선다. 학교 주변과 통학로, 학원가 등 학생 생활권역에 경찰력을 집중 배치하고, 이상동기 범죄 전조 사건에도 엄정 대응한다는 방침이다.경찰청은 13일부터 오는 7월 22일까지 10주간 '학생 맞춤형 특별 치안활동'을 전개한다고 밝혔다. 경찰은 "학생들이 통학로에서 두려움을 느끼는 일은 결코 없어야 한다"는 원칙 아래 가용한 경찰력을 동원해 학생 생활권역 전반의 안전망을 강화할 계획이다.이번 특별 치안활동은 학생들이 자주 오가는 공간을 중심으로 이뤄진다. 경찰은 학교 주변과 통학로, 학원가 등에 거점 배치를 강화하고, 등·하교 시간대에 경찰관을 집중 배치한다. 순찰차 거점 근무와 유동 순찰도 병행해 학생과 주민이 경찰 활동을 직접 체감할 수 있도록 할 방침이다.학교전담경찰관(SPO)과 범죄예방진단팀(CPO)도 합동 점검에 나선다. 이들은 학생 생활권역에 대한 안전 진단을 실시하고, 취약 지점에 대해서는 범죄예방시설 보강을 추진한다. 경찰은 순찰신문고 등을 통해 학생들의 의견도 수렴해 실제 순찰 노선과 거점 배치에 반영할 예정이다.이상동기 범죄 전조 사건에 대한 대응도 강화된다. 경찰은 공중협박, 공공장소 흉기소지 등 사건이 발생할 경우 관할 기능을 따지지 않고 총력 대응하기로 했다. 고위험 정신질환자에 대해서는 응급입원 등 조치를 강화하고, 관련 대응 인프라도 확충한다.민간과의 협력도 확대된다. 경찰력만으로 관리하기 어려운 사각지대를 줄이기 위해 자율방범대와 학생보호 인력 등 민간 안전활동 참여를 늘리고, 지역 유관단체와 신고 핫라인을 구축해 협력 체계를 강화할 계획이다.유재성 경찰청장 직무대행은 오는 14일 직접 현장을 방문해 정책 이행 상황을 점검하고 전국 경찰관서의 적극적인 활동을 독려할 예정이다.경찰청은 "학생들이 안심하고 통학·귀가할 수 있도록 경찰력을 집중하겠다"며 "학생 생활권역 전반의 안전망을 촘촘히 보강하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.