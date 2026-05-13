ESG 공시 로드맵 심층 분석…한경협-회계기준원, 공동 포럼 개최

서울 여의도 FKI타워서 오는 26일 개최

기업 ESG 담당자 등 대상…참기비 무료

한국경제인협회 0 2026 K-ESG포럼 포스터. /한국경제인협회

한국경제인협회가 ESG 공시기준 제정을 주도하고 있는 한국회계기준원과 공동으로 포럼을 개최한다.13일 한경협은 오는 26일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 2026 K-ESG 포럼을 개최한다고 밝혔다.이번 포럼은 정부의 ESG 공시 로드맵 확정과 제도화 논의가 본격화되면서 기업 실무진의 대응 역량을 강화하기 위해 마련했다.포럼 연사는 국내 ESG 공시기준 제정을 주도하고 있는 한국회계기준원 전문가들이 2개의 세션 맡는다.첫번째 세션에서는 국내 ESG 공시 로드맵과 기준서를 심층 분석할 예정이다. 국내 ESG 공시기준의 주요 방향성과 글로벌 기준과의 정합성, 제무제표와 ESG 정보간 연계 방안 등의 핵심 이슈를 다룬다.두번째 세션에서는 실무 난도가 높은 온실가스 배출량 측정에 대해 발표한다. 특히 스코프(Scope) 1과2관련 산정 기준, 데이터 관리, 외부 검증 대응 등에 대해 실무 현안을 사례 중심으로 논의할 예정이다.포럼은 K-ESG 얼라이언스 위원사와 기업 ESG 담당자를 대상으로 진행한다. 참가 신청은 한경협 홈페이지에서 가능하며, 참가비는 무료다.