“욕실 하자 60% 줄였다”…DL이앤씨, ‘욕실 건식벽체 방수시스템’ 국토부 건설신기술 인증

이미지 0 DL이앤씨 CI./DL이앤씨

DL이앤씨가 건축자재 기업 한솔홈데코와 함께 개발한 욕실용 건식벽체 방수 공법이 국토교통부 건설신기술 인증을 받았다. 이를 통해 욕실 시공 생산성을 높이고 하자 발생 가능성을 크게 줄였다는 설명이다.DL이앤씨 는 13일 한솔홈데코와 공동 개발한 '욕실용 건식벽체 방수시스템'이 국토교통부 건설신기술로 지정됐다고 밝혔다.건설신기술 인증은 국내 최초 개발 기술이나 기존 기술을 개선한 공법 가운데 신규성·진보성·현장 활용성 등을 인정받은 기술에 부여된다.이번 기술은 기존 욕실 습식 시공 방식의 한계를 보완한 점에서 높은 평가를 받았다.일반적인 욕실 습식 공법은 벽돌을 시멘트로 쌓은 뒤 타일을 부착하는 방식으로, 별도 방수 작업과 양생 과정이 필요해 공사 기간이 길고 숙련 인력 의존도가 높다는 단점이 있다.반면 DL이앤씨가 개발한 건식 공법은 약 16.3㎡ 규모 욕실 경량벽체에 방수 기능을 갖춘 대형 패널을 부착하는 형태로 시공된다. 양생 과정이 필요하지 않아 시공 속도를 높일 수 있으며, 자재 접합부에는 '역구배 클립' 구조를 적용해 수분 침투를 최소화했다. 회사 측은 이를 통해 줄눈 탈락이나 오염 발생 가능성을 줄여 유지관리 효율도 개선했다는 주장이다.이번 기술은 DL이앤씨의 시공 기술과 한솔홈데코의 마감재 기술력을 결합해 개발됐으며, 현재 '아크로'와 'e편한세상' 일부 현장에도 적용되고 있다. DL이앤씨는 신기술 도입 이후 기존 대비 생산성이 약 3배 향상됐고, 현장 하자 발생률은 60% 이상 감소했다고 밝혔다. 인력 투입 규모도 약 18% 줄였다는 설명이다.DL이앤씨 관계자는 "새로 인증받은 기술은 욕실 시공 효율을 높이는 동시에 타일 탈락과 균열 등 반복적으로 발생하던 문제를 개선할 수 있는 기술"이라며 "앞으로도 기존 공법의 한계를 보완하는 품질 혁신을 이어가겠다"고 말했다.한편 DL이앤씨는 최근 품질 관리 성과에서도 두드러진 결과를 내고 있다. 국토교통부 하자심사분쟁조정위원회가 지난해부터 올해 2월까지 집계한 자료에 따르면 DL이앤씨는 하자 판정 건수 0건을 기록했다. 회사는 2023년 이후 4년 연속 하자 판정 '제로'를 유지하고 있으며, 최근 5년 누적 기준으로도 시공능력평가 상위 10대 건설사 가운데 가장 적은 하자 판정을 기록했다고 밝혔다.