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금호석화, 최경주재단에 장학금 3000만원 기부…“이공계 인재 육성 지원”

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이서연 기자

승인 : 2026. 05. 13. 10:18

화학공학·AI·로봇공학 등 이공계 전공생 5명 지원
박찬구 회장 "기술보국 향한 미래세대 도전 응원"
사진.박찬구회장_최경주이사장_기념사진_260513
박찬구 금호석유화학그룹 회장(사진 좌측)과 최경주 최경주재단 이사장이 기념촬영을 하고 있다./금호석유화학그룹
금호석유화학그룹이 최경주재단과 손잡고 이공계 인재 육성 지원에 나섰다.

금호석유화학그룹은 13일 최경주재단에 이공계 전공 학생 대상 장학금 3000만원을 기부했다고 밝혔다. 이번 장학금은 최경주재단의 '다음세대 지원사업' 가운데 '장학꿈나무' 프로그램을 통해 전달된다. 지원 대상은 화학공학, 컴퓨터공학, 정보보안암호수학, 로봇공학, 인공지능학 등 이공계 분야를 전공하는 학부생과 대학원생 5명이다.

금호석유화학그룹은 글로벌 석유화학 기업으로 성장한 경험을 바탕으로 이공계 전문 인력에 대한 지속적인 지원 중요성을 강조해왔으며 이에 공감한 최경주재단과 협력을 통해 이번 장학 사업이 성사됐다고 밝혔다.

최경주 프로가 설립한 최경주재단은 지난 2008년 출범했다. 2010년부터는 경제적 어려움 속에서도 학업 의지와 성장 가능성을 갖춘 청년들을 대상으로 '장학꿈나무' 사업을 운영하고 있다. 재단은 골프 인재 육성과 함께 일반 대학생 지원까지 범위를 확대해 운영해왔으며, 지난해까지 총 480명에게 장학금을 전달했다. 후원 기업들과 함께 조성한 누적 장학금 규모는 약 24억5000만원이다.

박찬구 회장은 "인적 자원이 중추인 대한민국에서 기술보국을 향한 미래 세대의 도전을 언제나 응원할 것"이라고 말했다.
이서연 기자

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