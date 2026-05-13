닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 교육·행정자치

서울시교육청,장애학생 이해·교권 보호…포용적 학교문화 조성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003263

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 05. 13. 10:25

유·초·중·고 관리자,통합교육 리더십 교육
교육청
서울시교육청 용산 신청사 전경
서울시교육청은 오는 14일과 28일 두 차례에 걸쳐 서울시교육청 대강당에서 관내 유치원과 초·중·고등학교 교장 및 교감 등 학교 관리자 2000여 명 대상으로 '2026 일반학교 관리자 통합교육 리더십 혁신 연수'를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 연수는 장애학생 인권 보장과 교권 보호를 함께 고려한 통합교육 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 특히 일반학교 관리자의 실천적 리더십과 현장 문제 해결 능력을 높이는데 중점을 뒀다.

연수는 학교 현장 참여 편의를 위해 대면 방식과 실시간 온라인 화상회의(ZOOM)를 병행해 진행된다. 프로그램은 공감 공연,정책 안내, 법률 강연, 현장 토론 순으로 구성됐다.

1·2부에서는 지적장애 첼리스트인 배범준의 클래식 공연으로 장애 공감 분위기를 조성하고 공연을 통해 장애 공감 문화를 확산하고 학교 안 정책배리어프리, 더공감교실, 서울긍정적행동(서울PBS)'등 통합교육 핵심 정책을 공유한다.

3·4부는 장애학생 인권 보호와 교원의 교육활동 보장을 주제로 황태륜 변호사(법무법인 화담)의 특강을 통해 장애학생의 학습권과 생활권 보장, 특수교육 지원 과정에서 갈등 예방, 교원의 정당한 생활지도와 교육활동 보호 범위 등 실제 학교 현장에서 빈번하게 발생하는 사례 중심으로 실효성 있는 법률 가이드가 제공된다.

김천홍 교육감 권한대행은 "모두를 위한 통합교육은 학교 현장을 이끄는 관리자의 포용적 리더십에서 시작된다"며 "학생과 일반교사, 특수교사 모두가 상호 존중받으며 함께 성장하는 행복한 학교를 만들기 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.



김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

삼성바이오로직스 기밀자료 외부 공개 논란…조회 기록에 노조위원장 이름

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

美국방, 韓 사드 탄약 중동 이동 “계획된 조처”…이란전 비용 43조원

지금 뜨는 뉴스

신임 서울대병원장에 백남종 교수…신경재활 권위자 발탁

‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’