대방건설, ‘옥정중앙역 디에트르’ 견본주택 오픈식 개최…배우 한효주도 참석

1 0 옥정중앙역 디에트르 조감도.

대방건설은 옥정신도시에 선보인 프리미엄 단지 옥정중앙역 디에트르의 모델하우스 오픈식을 개최했다고 13일 밝혔다.오픈식 현장을 담은 스케치 영상은 대방건설 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐으며, 컷팅식, 유니트 관람 등 주요 장면이 포함됐다.이번 행사에는 구교운 대방그룹 회장이 현장을 찾아 브랜드의 경영 철학을 강조했고, 대방건설 전속모델 한효주도 참석했다. 한효주는 단지 모형과 유니트를 둘러봤다.구 회장은 환영사를 통해 "옥정신도시 핵심 입지에 들어서는 이 단지가 명실상부한 '옥정신도시 대표 아파트'로 자리매김할 수 있도록 임직원 모두가 최선을 다해달라"고 밝혔다.회사는 이번 영상 공개를 기념해 감상평 이벤트도 진행된다. 유튜브 영상에서 가장 기억에 남는 타임라인을 댓글로 남기고, 구글폼을 통해 응모하면 참여 완료된다.한편 해당 단지는 대방건설이 시공하며 지하 5층~지상 최고 49층, 총 3660가구 규모로 조성된다. 이 중 아파트 2807가구가 공급된다.단지 동측으로는 약 16만㎡ 규모의 옥정호수공원이 맞닿아 있고, 남측에는 학원 89개·점포 813개가 밀집한 학원가가 인접해 있다. 초·중·고교도 모두 단지 도보권에 있다.