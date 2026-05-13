국민의힘, ‘충북 4선’ 박덕흠 野 몫 국회부의장 후보로 선출

국회부의장 후보로 선출된 박덕흠 의원<YONHAP NO-5191> 0 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자로 선출된 국민의힘 박덕흠 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 기념 촬영하고 있다. /연합

충북 4선 박덕흠 국민의힘 의원이 22대 후반기 야당 몫 국회부의장 후보로 선출됐다.국민의힘은 13일 오전 의원총회를 열고 투표를 진행해 총 101표 가운데 59표로 과반을 득표해 박 의원을 부의장 후보로 선출했다.경쟁 상대인 5선 비례대표 조배숙 의원은 17표, 당내 최다선(6선) 조경태 의원은 25표를 각각 받았다. 이후 국회는 본회의를 열고 박 의원과 국회의장, 여당 몫 부의장 후보를 국회 의장단으로 최종 선출할 예정이다.박 의원은 22대 국회 전반기 국민의힘 몫 국회부의장 경선에 출마했지만, 6선인 주호영 의원에게 밀려 고배를 마셨다. 당시 국민의힘 의원총회 표결에서는 총 95명 가운데 주 의원이 54표, 박 의원이 41표를 얻은 바 있다.박 의원은 지난 8일 국회 부의장 출마 선언에서 대화와 타협을 통한 여야 신뢰 회복과 의장단의 중립성을 강조하며 민생 중심 국회를 만들겠다고 약속했다.한편 더불어민주당도 이날 오후 2시 의원총회를 열고 후반기 국회의장과 여당 몫 국회 부의장 후보를 선출한다. 통상 국회의장은 원내 1당이, 국회부의장은 원내 1·2당이 각각 맡는다.