KDI, 반도체 호황에 ‘올해 2.5% 성장’…중동 전쟁은 변수

유가 급등에도 소비·투자 회복세 지속

"호르무즈 봉쇄 장기화 땐 성장세 약화 가능성"

KDI 상반기 경제전망 발표<YONHAP NO-5817> 0 정규철 한국개발연구원(KDI) 거시·금융정책연구부장이 13일 정부세종청사에서 2026년 상반기 경제전망에 대해 브리핑하고 있다. / 연합

국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 반도체 경기 호조와 내수 회복세를 바탕으로 올해 우리 경제가 2%대 중반 성장률을 기록할 것으로 전망했다. 다만 중동 전쟁 장기화에 따른 국제유가 급등과 생산비용 상승은 국내 경제의 주요 하방 위험요인으로 지목됐다.KDI는 13일 발표한 '2026년 상반기 경제전망'에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률을 2.5%, 내년 성장률을 1.7%로 각각 전망했다. KDI는 "2026~2027년 성장률이 잠재성장률을 상회한다는 점에서 경기 확장 국면으로 해석할 수 있다"고 평가했다.최근 우리 경제는 반도체 중심의 수출 호조와 내수 개선 흐름이 이어지며 성장세가 확대되는 모습이다. 올해 1분기 GDP는 전기 대비 1.7%, 전년 동기 대비 3.6% 증가했다. 제조업이 반등한 가운데 서비스업 개선세가 이어졌고, 건설업 부진도 일부 완화됐다.민간소비 역시 소득 여건 개선에 힘입어 회복세를 나타냈다. KDI는 올해 민간소비 증가율을 2.2%, 내년은 1.5%로 전망했다. 설비투자는 반도체 부문의 높은 투자 수요에 힘입어 올해 3.3%, 내년 2.4% 증가할 것으로 내다봤다.수출은 미국의 관세 인상 등 통상 여건 악화에도 불구하고 반도체 호황 영향으로 양호한 흐름을 이어갈 것으로 전망됐다. 특히 메모리 반도체 가격 급등으로 교역조건이 크게 개선되면서 경상수지 흑자 규모도 확대되고 있다.KDI는 올해 수출 증가율을 4.6%, 내년은 2.2%로 예상했다. 경상수지는 반도체 수출 급증 영향으로 대규모 흑자 흐름을 지속할 것으로 전망했다.다만 중동 전쟁에 따른 유가 상승은 물가와 경기의 부담 요인으로 꼽혔다. KDI는 올해 두바이유 기준 원유 도입단가가 배럴당 91달러까지 상승한 뒤 내년에는 82달러 수준으로 낮아질 것으로 전제했다.이에 따라 소비자물가 상승률은 올해 2.7%로 확대된 뒤 내년에는 국제유가 안정 영향으로 2.2% 수준으로 낮아질 것으로 전망됐다. 최근 국제유가 급등과 소비심리 위축 영향으로 시장금리도 상승하는 흐름을 보이고 있다는 분석이다.KDI는 중동 전쟁 확산 가능성을 가장 큰 위험요인으로 지목했다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 원자재 수급 차질과 생산비용 상승이 경제 전반으로 확산되며 성장세가 둔화될 수 있다고 경고했다.반면 반도체 공급 능력이 예상보다 빠르게 확대될 경우 수출 물량 증가와 투자 확대를 통해 성장세가 더 강해질 가능성도 있다고 덧붙였다.