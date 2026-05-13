닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

삼정KPMG, 감사위원·감사 위한 ‘내부회계관리제도 핸드북’ 발간

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260513010003379

글자크기

닫기

박주연 기자

승인 : 2026. 05. 13. 13:49

[이미지] 삼정KPMG ‘감사위원 및 감사를 위한 내부회계관리제도 핸드북[업무 체크포인트]’ (제공 삼정KPMG)
삼정KPMG '감사위원 및 감사를 위한 내부회계관리제도 핸드북. /삼정KPMG
삼정KPMG가 강화되는 내부통제 규제 환경에 대응하기 위해 감사위원과 감사를 위한 내부회계관리제도 실무 지침서를 내놨다. 자금통제 공시 의무화와 연결 내부회계관리제도 확대 등 최근 제도 개편 내용을 반영해 기업의 실무 대응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

삼정KPMG는 13일 '감사위원 및 감사를 위한 내부회계관리제도 핸드북[업무 체크포인트]'를 발간했다고 밝혔다. 이번 핸드북은 기존 '감사위원회 핸드북'의 후속편으로, 내부회계관리제도의 운영과 평가, 감독 전반에 걸쳐 감사위원회와 경영진이 실무에 활용할 수 있는 체크포인트를 담았다.

삼정KPMG는 회계투명성 강화와 기업지배구조 개선 지원을 위해 2015년 업계 최초로 감사위원회 지원센터(ACI)를 설립했다. 같은 해 국내 최초로 '감사위원회 핸드북'을 출간하는 등 감사위원회의 역할 강화와 실무 지원 활동을 이어오고 있다.

이번 핸드북은 내부회계관리제도의 개념부터 운영, 변화관리, 평가, 최종 보고까지 전 과정을 총 5개 장으로 체계화한 것이 특징이다. 특히 최근 제도 변화에 맞춰 신(新) 내부회계관리제도 평가·보고 기준, 경영진 운영실태보고서 내 '자금 부정 통제 공시' 의무화, 연결 내부회계관리제도 범위 선정 가이드라인 등 주요 개편 사항을 반영했다.

또 감사위원회가 내부통제 전 과정에서 점검해야 할 핵심 사항을 구체적인 체크포인트 형태로 제시해 실무 활용도를 높였다. 부록에는 운영실태 및 평가보고서 예시와 중소기업 적용 기법, 자금 부정 통제 공시 서식 작성 사례 등을 수록했다.

김민규 삼정KPMG ACI 리더 부대표는 "신 평가·보고 기준 의무화와 함께 자금 부정 통제에 대한 공시·평가 요구가 강화되면서 내부통제 관련 규제가 한층 엄격해지고 있다"며 "이번 핸드북이 기업의 실효성 있는 자금통제 구축과 연결 내부회계관리제도의 효과적인 운영 및 감독을 위한 실질적인 지침서로 활용되길 기대한다"고 말했다.
박주연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

최승호 삼성전자 초기업노조위원장 “추가 협상 없다…적법 파업 강행할 것”

삼성전자 “노조 결렬 선언, 매우 유감”…주가 5% 하락

삼성전자 노사 사후조정 결렬…최대 피해 30조 파업 진행되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 연봉 2억 생산직 대신 ‘아틀라스’ 투입…노사갈등 ‘뇌관’되나

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 美 로봇산업 정책 변수로…현대모비스 ‘액추에이터’ 시험대

삼성바이오로직스 기밀자료 외부 공개 논란…조회 기록에 노조위원장 이름

[현대차 로봇 상용화 ‘성장통’] 보스턴다이내믹스 인력 이탈 확산…‘조직 갈등설’ 수면 위

지금 뜨는 뉴스

신임 서울대병원장에 백남종 교수…신경재활 권위자 발탁

‘월드컵 100년 한눈에’…현대차, 뉴욕에 특별 전시관 연다

‘개밤티’ 욕인 줄 알았네…2026 신조어 가이드

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’