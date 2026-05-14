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“AI와 건강 상담 메타도 못본다”…완전 비공개 ‘인코그니토 챗’ 공개

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정아름 기자

승인 : 2026. 05. 14. 08:26

메타
메타의 비공개 대화 기능인 인코그니토 챗 화면/메타
메타가 이용자와 AI와의 대화내용을 메타도 알 수 없도록 하는 비공개 대화 기능을 선보인다.

메타는 13일(현지시간) 완전 비공개 방식의 '인코그니토 챗'을 공개했다. 해당 기능은 왓츠앱과 메타 AI앱에서 순차 적용된다.

메타는 "AI와의 대화가 건강 문제, 대출 정보, 커리어 고민 등 매우 민감한 내용을 포함할 수 있다"며 "이용자가 안심하고 AI와 대화할 수 있도록 새로운 비공개 대화 환경을 도입한다"고 밝혔다.

인코그니토 챗은 왓츠앱의 '프라이빗 프로세싱' 기술을 기반으로 작동한다. 이용자가 인코그니토 챗을 시작하면 대화는 임시 세션 형태로 생성되며 메시지는 외부는 물론 메타조차 접근할 수 없는 보안 환경에서 처리된다.

메타는 "기존 일부 앱의 시크릿 모드는 사용자 인터페이스만 비공개로 제공될 뿐 서비스 운영사가 질문과 답변 내용을 확인할 수 있었다"며 "인코그니토 챗은 메타도 내용을 읽을 수 없다는 점이 핵심"이라고 설명했다.

또 인코그니토 챗에서는 대화 내용이 저장되지 않으며 기본 설정상 메시지가 자동 삭제된다. 메타는 이를 통해 사용자가 타인의 시선이나 데이터 수집 우려 없이 자유롭게 질문하고 아이디어를 탐색할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

메타는 향후 몇 달 안에 사이드챗기능도 추가 도입할 계획이다. 사이드챗은 현재 진행하고 있는 왓츠앱 대화 맥락을 AI가 이해해 도움을 제공하는 기능이다. 기존 채팅 흐름을 방해하지 않으면서 개인 맞춤형 AI 지원을 제공하는 방식이다. 이 기능 역시 프라이빗 프로세싱 기술로 보호된다.

인코그니토 챗 기능은 향후 수개월에 걸쳐 순차적으로 제공될 예정이다.
정아름 기자

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