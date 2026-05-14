현대엔지니어링, 힐스테이트 구월아트파크 15일 견본주택 오픈…496가구 공급

1 0 힐스테이트 구월아트파크 투시도.

현대엔지니어링은 인천광역시 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 '힐스테이트 구월아트파크'의 견본주택을 오는 15일 열고 본격적인 분양에 나선다고 14일 밝혔다.청약 일정은 오는 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 28일이며, 정당계약은 오는 6월 9~11일이다. 입주 예정시기는 2030년 10월이다.1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 인천광역시 및 수도권(서울시, 경기도) 거주자라면, 보유 주택 수와 관계없이 가구주·가구원·유주택자 모두 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 거주의무 기간이 없으며, 전매제한은 당첨자 발표일로부터 1년이다.분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%로, 특히 계약금의 경우 1차 1000만원 정액제를 추가로 적용했다.해당 단지는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개 동, 전용면적 84·101㎡, 총 496가구 규모로 조성된다. 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 역세권 단지이기도 하다. 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석을 잇는 GTX-B 노선의 정차가 예정돼 있다.단지 주변엔 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 갖춰져 있다. 단지 내에는 약 6337평의 대규모 상업시설이 함께 구성될 예정이다. 단지 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 위치해 있다.해당 단지에는 커튼월룩 특화 외관 설계를 적용한다. 남향 위주 배치와 전 가구 4베이 판상형 설계를 적용했으며, 맞통풍 구조(일부 세대 제외)를 도입했다. 단지 내에는 피트니스, 클럽하우스, 키즈라운지 등의 시설을 도입하고, 헬스정원, 어린이 놀이터 등이 조성될 예정이다.최첨단 시스템도 적용된다. 보행자 및 차량을 인식하고 빈 공간 주차를 유도하는 '힐스테이트 주차장 통합 관리 시스템'을 비롯해 통합 월패드, 일괄소등·엘리베이터 호출, 음성인식 주방TV 등의 시스템을 도입할 계획이다.