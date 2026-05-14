현대엔지니어링, 힐스테이트 구월아트파크 15일 견본주택 오픈…496가구 공급

청약 일정은 오는 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 28일이며, 정당계약은 오는 6월 9~11일이다. 입주 예정시기는 2030년 10월이다.
1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 인천광역시 및 수도권(서울시, 경기도) 거주자라면, 보유 주택 수와 관계없이 가구주·가구원·유주택자 모두 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 거주의무 기간이 없으며, 전매제한은 당첨자 발표일로부터 1년이다.
분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%로, 특히 계약금의 경우 1차 1000만원 정액제를 추가로 적용했다.
해당 단지는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개 동, 전용면적 84·101㎡, 총 496가구 규모로 조성된다. 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 역세권 단지이기도 하다. 예술회관역과 한 정거장 거리인 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석을 잇는 GTX-B 노선의 정차가 예정돼 있다.
단지 주변엔 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 갖춰져 있다. 단지 내에는 약 6337평의 대규모 상업시설이 함께 구성될 예정이다. 단지 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 위치해 있다.
해당 단지에는 커튼월룩 특화 외관 설계를 적용한다. 남향 위주 배치와 전 가구 4베이 판상형 설계를 적용했으며, 맞통풍 구조(일부 세대 제외)를 도입했다. 단지 내에는 피트니스, 클럽하우스, 키즈라운지 등의 시설을 도입하고, 헬스정원, 어린이 놀이터 등이 조성될 예정이다.
최첨단 시스템도 적용된다. 보행자 및 차량을 인식하고 빈 공간 주차를 유도하는 '힐스테이트 주차장 통합 관리 시스템'을 비롯해 통합 월패드, 일괄소등·엘리베이터 호출, 음성인식 주방TV 등의 시스템을 도입할 계획이다.