로봇으로 아파트 외벽 균열 찾는다…호반건설, 진단 기술 고도화

AI 자동 분석·초음파 점검 적용, 외벽 내부까지 정밀 진단

기존 인력 중심 점검 대비 안전성·효율성·진단 객관성 향상

1. 호반건설, 인공지능(AI) 기반 외벽 균열 점검 로봇 현장 실증 0 호반건설이 경기 소재 자사 공동주택 현장에서 인공지능(AI) 기반 외벽 균열 점검 로봇의 현장 실증을 진행했다./호반건설

호반건설이 인공지능(AI) 기술을 접목한 외벽 균열 점검 로봇의 현장 실증을 마치며 스마트 건설 기술 확대에 속도를 내고 있다.호반건설은 지난 13일 경기 소재 공동주택 현장에서 AI 기반 외벽 균열 점검 로봇의 성능 검증을 마쳤다고 14일 밝혔다.이번 프로젝트는 호반건설의 오픈이노베이션 프로그램을 통해 이뤄졌다. 서울경제진흥원이 추진하는 'AI 브릿지 사업화 유망기술 선정기업'인 에프디테크와 협업해 진행됐으며, 호반건설은 현장 테스트베드 제공과 기술 검증을 맡았다. 건설 현장의 품질관리 효율성과 안전성을 높이기 위한 차원에서 추진됐다는 설명이다.실증에 적용된 로봇은 AI 분석 기술을 활용해 외벽 균열 여부와 손상 위치를 자동으로 판별할 수 있는 것이 특징이다. 단순 외관 점검을 넘어 외벽 내부 상태까지 확인할 수 있어 진단 결과의 객관성과 정확도를 높였다는 설명이다.특히 기존 외벽 점검 과정에서 필요했던 고위험 작업 인력 투입을 줄일 수 있어 현장 안전관리 측면에서도 활용 가능성이 기대된다.장비에는 4대의 카메라를 활용한 밀착 촬영 기능과 함께 비파괴 검사, 청음, 초음파 진단 기술 등이 적용됐다. 이를 통해 외벽 균열과 손상 부위를 보다 정밀하게 확인할 수 있으며, 휴대와 조립이 간편해 점검 준비 시간 단축에도 도움이 될 것으로 회사는 보고 있다.호반건설은 향후 해당 기술이 실제 건설 현장에 적용되면 외벽 내·외부를 동시에 진단할 수 있어 보다 체계적인 품질관리가 가능할 것으로 기대 중이다. 축적된 점검 데이터는 균열 발생 이력 관리와 손상 추적, 보수 우선순위 설정 등 유지관리 전반에도 활용될 전망이다.회사는 이번 실증 결과를 토대로 기술 정확성과 현장 적용성을 종합적으로 검토한 뒤 실제 현장 도입 여부를 검토할 계획이다. 아울러 균열 탐지부터 보수 작업까지 연계하는 '균열 관리 올인원(All-in-One) 프로세스' 구축도 추진한다.이번에 적용된 기술은 에프디테크가 개발한 AI 기반 외벽 점검 로봇과 비파괴 진단 솔루션이다. 에프디테크는 시설물 점검·진단 로봇과 유지관리 플랫폼을 개발하는 스마트건설 기술 기업으로, 시설물 점검 및 보수 로봇 기술을 기반으로 CES 2026 혁신상 건설·인프라 부문을 수상한 바 있다.호반건설 관계자는 "오픈이노베이션을 통해 유망 기술을 발굴하고 현장 실증까지 연계하며 스마트 건설 기술 적용 범위를 확대하고 있다"며 "앞으로도 혁신 기술 도입을 통해 현장 안전성과 시공 품질 향상에 지속적으로 힘쓸 계획"이라고 말했다.