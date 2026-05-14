한성자동차, 벤츠 최상위 고객 대상 골프대회 개최

박진이 등 KLPGA 프로와 프로암 라운드 운영

레슨·이벤트·차량 점검 등 다채로운 프로그램

clip20260514110149 0 탑클래스 마스터스 단체사진 / 제공=한성자동차

메르세데스-벤츠 공식 파트너 한성자동차가 지난 11일 안양 컨트리클럽에서 '탑클래스 마스터즈 2026'를 진행했다고 밝혔다. 탑클래스 마스터즈는 한성자동차 통합 멤버십 프로그램 '클럽한성'의 최상위 등급인 탑클래스 고객을 위한 프라이빗 골프 이벤트다.클럽한성은 국내 수입차 파트너(딜러사) 최초의 로열티 멤버십으로 차량 구매 이후에도 브랜드 경험을 이어질 수 있도록 차량 관리 유지의 편의 서비스는 물론 고객의 니즈를 반영한 문화·라이프스타일·여가 전반에 걸친 다양한 분야에서 프리미엄 고객 서비스를 제공하고 있다.이번 대회는 고객과 KLPGA 프로가 한 조를 이루는 프로암 형식으로 진행됐으며 총 20개 팀이 참가했다. 한성자동차 앰배서더 박진이 프로를 비롯해 2026 시즌 활약을 이어가고 있는 김가희·이율린 등 KLPGA 프로들이 고객과 함께 라운드를 펼쳤다.현장에서는 고객 참여형 홀 이벤트도 다채롭게 운영됐다. 조별 비거리 대결인 '팀 롱기스트', 티샷 온그린 성공 시 경품을 제공하는 '홀-인-펀 챌린지' 등 다양한 홀 이벤트가 마련돼 라운드의 즐거움을 더했다. 고객 간 자연스러운 교류와 네트워킹도 이어졌다.또한 글로벌 홈헬스케어 전문기업 세라젬, 프리미엄 홈케어 디바이스 듀얼소닉, 프랑스 럭셔리 패션 하우스 레오나드, 컨템포러리 아이웨어 레이블 프로젝트 프로덕트, 프리미엄 선케어 브랜드 모델로 등이 참여해 고객 경험을 한층 풍성하게 완성했다.김마르코 한성자동차 대표는 "탑클래스 마스터스는 고객에게 단순한 골프 대회를 넘어 브랜드와 함께하는 특별한 경험을 제공하기 위해 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 클럽한성을 기반으로 고객의 라이프스타일과 연결되는 차별화된 프로그램을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.