주광덕 남양주시장 후보 등록…“시민 뜻 따라 다시 출마”

“정치의 시작과 완성은 시민” 강조

시민·당원 지지 속 후보 등록 결정

남양주시 0 국민의힘 주광덕 남양주시장 후보가 14일 당의 승리를 위해 지도부의 결단을 촉구하며 후보 등록을 선언하고 있다/선거대책본부

국민의힘 주광덕 남양주시장 후보가 14일 남양주시장 선거 후보 등록을 마치고 본격 선거전에 돌입했다.주 후보는 이날 후보 등록과 관련해 "어제 시청광장에 모인 시민들께서 남양주 발전을 위해 다시 출마해 달라고 요청했다"며 "그 간절한 목소리를 들으며 정치가 어디에서 시작되고 누구를 위해 존재해야 하는지 다시 생각하게 됐다"고 밝혔다.이어 "정치의 시작도 시민이고 완성도 시민"이라며 "제가 바라봐야 할 곳 역시 남양주시민"이라고 강조했다.주 후보의 후보 등록 결정에는 현장 지지 분위기가 영향을 미친 것으로 보인다.지난 13일 남양주시의회 앞에서는 시민과 당원, 지지자들이 주 후보 출마를 촉구했고, 14일 오전에는 남양주시청 공무직 노동조합이 공식 지지를 선언했다.주 후보는 "미래형 자족도시 완성을 위한 남양주 시정은 멈춰서는 안 된다"며 "시민들의 절박한 목소리 앞에서 더 이상 결정을 미룰 수 없었다"고 말했다.또 당 지도부를 향한 쇄신 요구 입장도 재차 밝혔다.그는 "국민의힘이 더 큰 통합과 책임 있는 변화로 나아가야 한다는 생각에는 변함이 없다"며 "선거 현장에서 시민의 선택과 승리로 당의 변화와 통합 필요성을 보여주겠다"고 말했다.주 후보는 "시민들이 다시 저를 불러주셨다"며 "오직 시민만 바라보며 남양주의 미래를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.