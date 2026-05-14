“안심하고 먹는 경기” 경기도, 음식문화 개선 대통령 표창

전국 식품안심업소 26% 경기도에 집중 지정

청소비 지원 등 다양한 지원책으로 위생수준 향상

식중독 예방과 외식업자 교육 등 도민 체감형 사업 추진

경기도 식뭄문화대상 0 경기도는 14일 '제25회 식품안전의 날 기념식'에서 '2026년 음식문화개선사업' 평가 최우수 기관으로 선정돼 대통령 표창을 수상했다. /경기도

경기도가 '2026년 음식문화개선사업' 평가에서 최우수 기관으로 선정돼 대통령 표창을 수상했다.시상은 14일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 제25회 식품안전의 날 기념식에서 진행됐다.식품의약품안전처는 매년 전국 17개 시·도를 대상으로 음식문화개선사업 추진 실적을 평가하고 있다.평가 항목에는 식품안심업소 확산과 안전한 외식환경 조성, 위생적인 음식문화 정착, 홍보 및 자발적 참여 유도 등이 포함된다.경기도는 전국에서 가장 많은 1만362개의 식품안심업소를 운영하며 전체 지정 업소의 약 26%를 차지하고 있다.또 식품안심구역 24곳을 조성하는 등 음식점 위생 수준 향상과 외식 안전환경 구축에 집중해 왔다.도는 식품안심업소 확대를 위해 청소비 지원과 저금리 융자, 현장 컨설팅 등을 지원했고 G버스와 사회관계망서비스(SNS) 홍보를 통해 영업자의 자발적 참여를 유도했다.아울러 식중독 예방진단 컨설팅과 소통전담관리원 현장지도, 안심식당 운영 등 도민 체감형 위생관리 사업도 함께 추진했다.외식업 영업자와 예비창업자를 대상으로 실전조리기술 교육과 외식경영인 지원사업을 운영하고 유관단체 간담회를 통해 현장 의견을 수렴한 점도 높은 평가를 받았다.정연표 경기도 식품안전과장은 "이번 대통령 표창은 외식업 종사자와 도민이 함께 만든 성과"라며 "앞으로도 도민이 안심할 수 있는 외식환경 조성과 건강한 음식문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.