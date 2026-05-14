조용익 부천시장 후보 등록…“더 큰 부천 완성하겠다”

clip20260514131922 0 조용익 부천시장 후보가 14일 선관위 사무실을 방문해 후보 등록전 기념촬하고 있다./부천시.

6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 도전하는 조용익 부천시장이 14일 후보 등록을 마쳤다.더불어민주당 소속 조용익 후보는 이날 원미구선거관리위원회를 찾아 부천시장 선거 후보 등록 서류를 제출했다.조 후보는 등록을 마친 뒤 "민선 8기 동안 시민과 함께 부천의 변화를 만들어왔다"며 "이제는 재선 시장이 돼 부천의 더 큰 도약을 이어가겠다"고 밝혔다.이어 "검증된 경험과 추진력으로 시민과 함께 '다시 함께, 더 큰 부천'을 만들겠다"고 말했다.조 후보는 이번 선거 핵심 공약으로 △상동특별계획구역 AI 콤팩트시티 조성 △부천종합운동장 일원 도시혁신공간 조성 △청년 취·창업 통합지원센터 및 청년드림센터 조성 △부천형 키즈카페 조성 △반려견 테마파크 조성 등을 제시했다.또 △원도심·신도시 균형발전 △GTX-B와 대장-홍대선 추진 △수도권 서남부 광역철도(제2경인선) 및 KTX-이음열차 소사역 정차 추진 △서울 사당·강남 방면 광역버스 확대 △생애주기 맞춤형 기본사회 강화 △문화도시 정책 확대 등도 약속했다.조 후보는 "시민 삶의 현장 속에서 민생 회복과 지역 발전에 집중하겠다"며 "시민과 더 가까이 소통하며 부천의 미래 경쟁력을 높이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.