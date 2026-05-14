민주당, 창원지법 김해지원 2032년 3월 개원 위해 역량 집중

법원행정처 현장 브리핑

부지 선정 등 로드맵 제시

김해지원 기자회견 0 더불어민주당 정영두(왼쪽 세번째) 김해시장 후보와 민주당 국회의원들이 14일 김해시청 프레스센터에서 열린 기자회견을 통해 창원지법 김해지원 2032년 개원을 위해 역량을 집중하겠다고 밝히고 있다. / 허균 기자

56만 김해시민의 숙원인 '창원지법 김해지원'과 '창원지검 김해지청'이 2032년 3월 1일 개원을 목표로 건립에 속도를 낸다.더불어민주당 민홍철(김해갑)·김정호(김해을) 국회의원과 국회 법제사법위원회 법안소위 김용민 위원장, 정영두 김해시장 후보는 14일 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김해지원·지청 건립 추진 현황을 발표했다.민홍철 의원은 "김해법원 설치는 지역민의 간절한 숙원사업으로 이를 위해 국회에서 끊임없이 법안을 발의하고 설득해 왔다"라며 "올해 3월 마침내 법사위를 통과했고, 오늘 소위위원장인 김용민 의원과 법원행정처 기획실장이 현장을 확인한 만큼 건립 절차는 이제 본궤도에 올랐다"라고 강조했다.이어 "2032년 개원을 목표로 올해 말까지 시민 의견을 수렴해 최적의 위치를 선정하겠다"라며 "내년 기본계획 수립과 예산 반영을 통해 김해가 큰 도시로 발전하는 결정적 계기가 될 법조타운을 반드시 완성하겠다"라고 약속했다.김정호 의원도 "연간 사건 수가 30만 건에 달해 창원의 47%가 김해 사건이다"라며 "부지 면적 7000여 평 규모로 조성해 진주지원보다 배 이상 큰 관내 최대 규모의 사법 시설로 만들겠다"라고 덧붙였다.김용민 위원장은 "개원 일정을 맞추기 위해 올해 안 부지 선정과 내년 예산 확보가 중요하다"라며 "김해시와 긴밀히 협조해 김해시민이 최상의 사법 서비스를 받도록 하겠다"라고 말했다.정영두 김해시장 후보는 "김해지원 개원을 위해 중앙정부 및 관계 부처와 강력한 네트워크를 가동해 예산 확보와 행정 절차가 지체 없이 진행되도록 하겠다"라며 "단순한 법원 건물을 넘어 변호사, 법무사 등 인프라가 결합한 '명품 법조타운'을 조성해 김해의 격을 높이겠다"라고 약속했다.