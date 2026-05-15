민주당 장세일·이남오 후보 등록…영광·함평서 본격 선거전

장세일 “영광 미래 성장동력 확보”

이남오 “광주·전남 통합시대 중심 도약”

민주당 원팀·정책 실행력 강조

장세일 0 더불어민주당 장세일 영광군수 후보가 14일 영광군선거관리위원회에 후보 등록을 하고 있다. /신동준 기자

이남오 0 6.3 지방선거 함평군수에 출마한 더불어민주당 이남오 후보가 14일 함평군선거관리위원회에서 기호 1번 후보 등록을 마치고 엄지척을 하면서 승리를 다짐하고 있다. /신동준 기자

6·3 전국동시지방선거를 앞두고 전남 영광과 함평 지역 민주당 후보들이 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.장세일 더불어민주당 영광군수 후보는 14일 영광군선거관리위원회에서 후보 등록을 마친 뒤 당직자들과 함께 '원팀 승리 퍼포먼스'를 진행하며 선거전에 나섰다.장 후보는 "영광은 더 이상 시행착오를 반복할 여유가 없다"며 "정책을 성과로 연결하고 중앙정부와 지방정부를 연계할 수 있는 준비된 후보가 필요하다"고 강조했다.그는 핵심 공약으로 △햇빛·바람 기본소득 △RE100 산업단지 조성 △청정수소 특화단지 조성 등을 제시하며 지역 미래산업 육성과 군민 소득 기반 확대를 약속했다.또 "민주당 원팀 체계를 통해 영광 발전의 속도를 높이겠다"며 "재생에너지와 미래산업을 기반으로 새로운 영광 시대를 만들겠다"고 밝혔다.같은 날 이남오 더불어민주당 함평군수 후보도 함평군선거관리위원회에서 후보 등록을 마치고 선거운동에 들어갔다.이 후보는 "군민과 함께 함평의 미래를 바꾸는 책임 있는 출발점에 섰다"며 "광주·전남 통합시대 속에서 함평이 새로운 성장 거점으로 도약할 중요한 시기"라고 말했다.이어 "중앙정부와 지방정부가 함께 움직일 수 있는 기회를 지역 발전으로 연결하겠다"며 "아이들이 꿈을 키우고 청년이 돌아오는 함평을 만들겠다"고 강조했다.두 후보 모두 민주당과 중앙정부 연계성을 강조하며 지역 발전과 미래 성장 전략을 핵심 메시지로 내세우고 있다. 본격적인 선거운동이 시작되면서 향후 지역별 공약 경쟁과 표심 확보 움직임도 본격화될 전망이다.