박정주 후보 “준비는 끝났다…홍성 발전 자신 있다”

규제 혁파·우량 기업 유치로 지역 경제 활성화 승부수

내포신도시와 원도심 상생 발전 비전 제시

KakaoTalk_20260514_165727786_01 (1) 0 박정주 홍성군수 후보가 홍성군선거관리위원회를 방문해 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 서류를 제출하고 있다./배승빈 기자

국민의힘 박정주 홍성군수 후보가 지난 14일 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 뛰어들었다.박 후보는 "30년 공직 경험을 바탕으로 정체된 홍성 경제를 다시 일으켜 세우겠다"며 '경제 대전환'을 핵심 목표로 내세웠다.박 후보는 이날 홍성군선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 완료했다.그는 등록 직후 "홍성이 지금 중요한 갈림길에 서 있다"며 "중앙정부와 충남도에서 쌓은 모든 역량을고향 발전을 위해 모두 쏟아붓겠다"고 밝혔다.특히 박 후보는 경제 활성화를 핵심 과제로 꼽았다. "기업이 들어와야 일자리가 생기고 지역 경제도 살아난다"며 "불필요한 규제를 과감히 풀어 기업하기 좋은 홍성을 만들겠다"고 강조했다.주요 공약으로는 △우량 기업 유치 △일자리 창출을 통한 청년 정착 지원 △내포신도시와 홍성읍 원도심의 기능적 통합 및 상생 발전 등을 제시했다.내포신도시와 원도심이 함께 성장하는 구조를 만들어 지역 전체에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.특히 박 후보는 자신이 가진 최대 강점으로 검증된 행정력과 실행력을 내세웠다.그는 "예산 확보와 지역 현안 해결은 결국 경험과 네트워크가 중요하다"며 "홍성 발전 사업들을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.이어 "군민들의 목소리를 가장 가까이에서 듣는 현장형 군수가 되겠다"며 "군민들이 체감할 수 있는 변화를 반드시 만들겠다"고 약속했다.홍성 출신인 박정주 후보는 대평초와 광천중, 홍성고, 서울대를 졸업했으며 지방고시 합격 후 홍성군청에서 수습사무관으로 공직 생활을 시작했다.이후 국무총리실과 행정안전부, 충남도 기획조정실장, 충남도 행정부지사 등을 역임하며 중앙과 지방을 아우르는 대표적인 행정 전문가로 평가받고 있다.