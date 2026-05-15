구미시, 경북도청 찾아 현안 건의…“미래사업 협력 강화”

구미시 경북도 방문 22개 부서 직접 찾아 40여 건 설명

현장 중심 협의행정 눈길

구미시 간부 공무원 경북도청 총출동…100명 발로 뛴 '구미DAY' 눈길 0 '구미DAY'간부공무원 100여 명 현안 해결위해 경북도 방문/구미시

경북 구미시가 지역 미래 성장사업 추진을 위해 경북도와의 협력 강화에 나섰다.구미시는 14일 정성현을 비롯한 실·국장과 간부 공무원 등 100여 명이 경상북도청을 방문해 주요 현안을 공유하고 협력체계를 논의했다.이날 구미시는 황명석과 경제부지사, 도 간부 공무원들을 만나 △김천~구미~신공항 철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 △동구미역 신설 및 대구경북선 예비타당성조사 통과 △공공기관 유치 △방위산업 소재·부품·특화단지 지정 △AX실증산단 구축 △구미 창업도시 조성 △대성지 둘레길 조성 등 핵심 사업에 대한 지원을 요청했다.특히 이번 방문에서는 구미시 22개 부서가 경북도 관련 부서를 직접 찾아가 40여 건의 주요 사업을 설명하며 현장 중심 협의 행정을 펼쳤다. 단순 서류 전달 방식에서 벗어나 실무진이 직접 소통에 나섰다는 점에서 눈길을 끌었다.이번 행사는 지난해 10월에 이어 두 번째로 열린 '구미DAY' 행사다. 시는 이를 통해 지역 현안이 경북도 정책과 연계될 수 있도록 협력 체계를 더욱 강화한다는 방침이다.정성현 부시장은 "구미 미래 성장사업의 실질적인 성과를 위해서는 경북도와 긴밀한 공조가 중요하다"며 "앞으로도 적극적인 협력을 통해 지역 발전 동력을 만들어 가겠다"고 말했다.이에 대해 황명석 권한대행은 "구미시 공직자들이 직접 도청을 찾아 주요 현안을 설명해 준 데 감사드린다"며 "경북도도 주요 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.