서효석 편강한의원 대표원장, 충청향우회중앙회 신임 총재 당선…“충청인 화합 이끌 것”

서효석 신임 총재 “충청인의 자긍심 높이는 중앙회 만들겠다”

0 서효석 충청향우회중앙회 신임 총재. / 사진=충청향우회중앙회

충청향우회중앙회 제14대 총재에 서효석 편강한의원 대표원장이 당선됐다.

충청향우회중앙회는 15일 오전 서울 중구 만복림에서 열린 총재 경선에서 서 원장이 총 45명의 추대위원 중 32명이 참여한 투표에서 17표를 얻어 모영배 ㈜보리모 대표를 2표 차로 제치고 신임 총재에 선출됐다고 밝혔다.

이번 선거는 충청향우회중앙회 역사상 처음으로 치러진 경선이라는 점에서 의미를 더했다.

1946년 충남 논산시 연무읍에서 태어난 서 신임 총재는 1966년 경희대 한의학과에 수석 입학했다. 이후 한의사로 활동하며 편도선염 치료를 위한 ‘편강탕’을 개발했고, ‘폐 청소’라는 새로운 치료 개념을 도입해 비염, 아토피, 천식, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 폐섬유화 등의 치료 가능성을 제시했다는 평가를 받아왔다.

또한 동대문구 한의사회장, 대한한의사협회 부회장, 대한에이즈예방협회 이사, 한국글로벌헬스케어협회 부회장, 대한바둑협회장 등을 역임했으며, 충청향우회중앙회 수석 공동대표로 활동해왔다.

서효석 신임 총재는 당선 소감을 통해 “충청인의 화합과 권익 신장을 위해 최선을 다하겠다”며 “충청향우회중앙회가 세대와 지역을 아우르며 대한민국 발전에 기여하는 단체로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 이어 “회원 간 소통과 단결을 강화하고, 고향 발전과 향우들의 자긍심을 높이는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.