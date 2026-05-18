“폐배터리로 자원순환”…LG전자, 고객 참여 캠페인 ‘배터리턴’ 전개

[사진 1] 지구엔 자원, 고객엔 혜택, 소외계층엔 나눔을 ‘리턴’ LG전자, 자원순환 캠페인 배터리턴 전개 0 LG전자 고객이 서비스센터를 방문해 청소기 폐배터리를 반납하는 모습./LG전자

LG전자가 청소기 배터리를 수거해 환경 보호와 이웃 사랑을 동시에 실천하는 고객 참여형 자원순환 캠페인 '배터리턴'을 전개한다.LG전자는 기후환경에너지부 후원 하에 한국환경공단, E-순환거버넌스와 함께 다음달 30일까지 배터리턴을 실시한다고 18일 밝혔다. 배터리턴은 다 쓴 청소기 폐배터리를 반납하는 고객에게 새 배터리 구매 시 실질적인 할인혜택을 제공하는 자원순환 프로젝트다. 수거된 폐배터리는 체계적이고 안전한 분해 과정을 거쳐 니켈·코발트·리튬·망간 등 핵심 희유금속으로 재탄생한다. 캠페인으로 조성된 기금의 일부는 아동복지시설 지원에 활용된다.LG전자는 2022년부터 해당 캠페인을 지속해왔다. 지난해까지 배터리턴 캠페인에 참여한 고객은 누적 17만여명에 달한다. 수거한 폐배터리의 총 무게는 약 128톤, 수량은 28만개가 넘으며 이를 통해 추출된 희유금속은 11톤 이상이다.올해 캠페인은 더 많은 고객이 자원순환에 동참할 수 있도록 할인혜택을 키웠다. 전국 LG전자 서비스센터를 직접 방문해 제조사와 관계없이 다 쓴 청소기 폐배터리를 반납하면 새 무선스틱 청소기 배터리 구매 시 지난해(3만원)보다 늘어난 4만원의 할인혜택을 받을 수 있다.LG전자 서비스센터 방문이 어려운 고객은 온라인 브랜드샵에서 신청한 뒤 가까운 폐가전 수거함에 폐배터리를 반납하면 된다. 폐가전 수거함 위치는 '자원순환 실천 플랫폼'에서 확인 가능하며, 반납 후 LG전자 온라인 브랜드샵에서 2만5000원 할인된 가격으로 배터리를 구매할 수 있다.한편 배터리턴 캠페인을 비롯한 LG전자의 ESG 경영활동은 글로벌 무대에서도 높은 평가를 받고 있다. 올해 글로벌 신용평가기관 S&P 글로벌이 발표한 '기업 지속가능성 평가(CSA)'에서 3년 연속 최상위 등급에 해당하는 '톱 1%'에 선정됐다. 다우존스 지속가능경영지수(DJ BIC) 월드지수에도 14년 연속 편입됐으며, 글로벌 유력 ESG 평가기관 MSCI의 ESG 평가에서도 'AA' 등급을 획득한 바 있다.