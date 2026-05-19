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동대문구, 청량리종합시장 ‘디자인 혁신’ 시동…224억 전액 시비

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박아람 기자

승인 : 2026. 05. 19. 11:06

청량리종합시장 디자인혁신사업 '조건부 통과'
디자인 공모·설계 먼저…2단계 심사 거쳐 속도
224억4300만원 전액 시비 사업으로 추진
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서울 동대문구 청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업 조감도
서울 동대문구 청량리종합시장이 224억원 규모의 디자인혁신사업을 통해 고 먹거리와 문화, 휴식이 어우러진 '체류형 전통시장'으로 새롭게 태어난다.

구는 '청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업'이 2026년 제3차 서울시 투자심사위원회에서 '조건부 추진-2단계'로 결정됐다고 19일 밝혔다. 조건부 추진은 시가 투자심사 통과사업으로 분류하는 결정 유형이다. 이번 결정에 따라 구는 디자인 공모와 기본설계를 먼저 진행한 뒤, 향후 2단계 심사를 거쳐 후속 절차를 밟게 된다.

이 사업은 경동시장, 청과물시장, 약령시장 등과 맞닿아 있는 청량리종합시장의 보행 동선을 정비하고 부족했던 휴식·편의 공간을 확충하는 것이 핵심이다. 총사업비 224억4300만원은 전액 시비로 투입된다. 앞서 시는 청량리 일대 전통시장을 골목 특화 디자인과 한옥자산, 입체보행로 등을 결합한 '글로벌 메가마켓'으로 조성하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 시장 중심부에는 2층 규모의 에코플랫폼을 설치하고, 주변 건물 옥상과 연결되는 입체보행로를 마련해 정원·이벤트존·화장실 등 방문객 편의 공간으로 활용할 계획이다.

김기현 부구청장은 "디자인 공모와 기본설계, 2단계 심사 등 후속 절차를 차질 없이 준비해 전통시장 이용환경을 개선하고 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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서울 동대문구 청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성사업 조감도
박아람 기자

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