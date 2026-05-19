[포토] 경찰, 스쿨존 속도제한 완화 추진

경찰이 어린이보호구역(스쿨존) 내 심야 시간대 속도 제한 완화 확대를 추진한다. 어린이 통행이 거의 없는 심야 시간대와 공휴일에도 일률적으로 시속 30㎞ 제한을 적용하는 것은 과도하다는 지적이 이어지면서다. 사진은 19일 서울시내 어린이 보호구역.