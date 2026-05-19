닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

경기도교육청, 대한전기산업연합회와 미래 국가 전력 인재 키운다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005402

글자크기

닫기

수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 05. 19. 16:21

가공·배전 분야 실무 경험 제공하는 전력산업 진로 탐색 과정 마련
산업 현장과 유사한 환경에서 전주 작업 등 실습 중심 교육 진행
전력산업 분야 미래 인재 양성 위해 현장실습 프로그램 확대 계획
260519_경기도교육청_대한전기산업연합회와_손잡고_미래_국가_전력_인재_키운다(사진1) (1)
경기도교육청이 대한전기산업연합회와 손잡고 미래 국가전력 인재를 키운다. /경기도교육청
경기도교육청이 도내 직업계고 전기과 계열 학생 40명을 대상으로 전력산업 분야 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위한 현장실습 프로그램을 19일부터 22일까지 대한전기산업연합회 부설 전력기술교육원에서 운영한다.

이번 프로그램은 도교육청 취창업지원센터가 주관하고 대한전기산업연합회 부설 전력기술교육원이 협력해 마련됐다. 시도교육청 중 처음으로 추진된 이 과정은 학생들에게 전력산업의 핵심 직무인 가공·배전 분야에 대한 실질적인 이해와 산업 현장 중심의 실무 경험을 제공하는 데 목적이 있다.

참여 학생들은 단순한 견학을 넘어 실제 산업 현장과 유사한 환경에서 전주 작업 체험, 배전설비 이해, 안전 장비 활용, 전력산업 직무 이해 등 다양한 활동을 직접 경험하게 된다. 이를 통해 현장 실무 역량을 효과적으로 높일 수 있도록 프로그램이 구성됐다.

사전 단계에서 도교육청은 남·북부 권역별로 설명회를 열어 학생과 학부모, 교원을 대상으로 전력산업의 비전, 직무 이해, 안전관리 체계, 취업 연계 정보 등을 안내했다.

도교육청 관계자는 "앞으로도 전력산업 분야에서 학생들이 안전한 환경에서 실무 역량과 현장 경험을 쌓아 미래 인재로 성장할 수 있도록 현장실습을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.
엄명수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

현대차, 고급차 전략 성과냈다…해외 평균판매가 8000만원 돌파

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째