K뷰티 향수 브랜드 로리카, ‘보이지 않는 갑옷’ 철학으로 프리미엄 시장 진출

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국내 신생 향수 브랜드 ‘로리카(LORICA)’가 프리미엄 향수 시장 공략에 나선다고 21일 밝혔다.

국내 향수 시장은 최근 개성과 취향을 중시하는 소비 트렌드와 맞물려 성장세를 이어가고 있다. 특히 MZ세대를 중심으로 단순한 향 소비를 넘어 브랜드의 스토리와 감성을 함께 경험하려는 수요가 확대되면서 독창적인 콘셉트를 내세운 국내 향수 브랜드에 대한 관심도 높아지는 분위기다.

로리카는 ‘향이라는 보이지 않는 갑옷’을 브랜드 핵심 메시지로 내세우고 있다. 향수를 단순한 미용 제품이 아닌 개인의 감정과 분위기를 표현하는 라이프스타일 요소로 해석한 점이 특징이다.

브랜드 측에 따르면 제품은 특정 감정과 공간 기억에서 영감을 받아 기획됐으며 사용자가 향을 통해 자신만의 분위기와 취향을 표현할 수 있도록 구성됐다. 또한 패키지 디자인과 브랜드 비주얼 공간 연출 등을 통합적으로 연결해 브랜드 경험을 강화하고 있다.

최근 국내 향수 시장에서는 해외 명품 브랜드 중심 구조 속에서도 차별화된 감성과 스토리텔링을 갖춘 K-향수 브랜드들이 새로운 대안으로 주목받고 있다. 로리카 역시 감각적인 디자인과 브랜드 정체성을 바탕으로 경쟁력을 확대해 나간다는 계획이다.

강은석 대표는 “향수는 단순히 좋은 향을 넘어 자신을 표현하는 라이프스타일 요소로 자리잡고 있다”며 “브랜드가 전달하는 감성과 분위기까지 함께 경험할 수 있는 향수 브랜드로 성장해 나갈 계획”이라고 말했다.

로리카는 향후 다양한 라이프스타일 플랫폼과의 협업을 통해 소비자 접점을 확대하고 해외 시장 진출도 추진할 예정이다.