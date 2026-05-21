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“어르신, AI로 자서전 만들어볼래요?”…군포시, 시니어 대상 무료교육 운영

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군포 장이준 기자

승인 : 2026. 05. 21. 09:16

언론진흥재단 미디어교육 평생교육 공모사업 선정
AI이미지_군포어르신AI자서전
본 이미지는 AI로 생성한 이미지입니다.
경기 군포시 거주 어르신들이 '생성형 AI'를 활용해 자신의 삶을 되돌아볼 수 있는 자서전을 만들어볼 기회를 갖는다.

군포시는 만 55세 이상 시니어 세대를 위한 '생성형 AI를 활용한 짧은 자서전 만들기' 교육을 무료로 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 교육은 한국언론진흥재단 주최 '2026년 미디어교육 평생교실' 공모사업에 선정된 데 따라 생성형 AI 등 최신 디지털 기술을 시니어 눈높이에 맞춰 쉽게 경험할 수 있도록 기획됐다. 이를 통해 자기표현 능력은 물론 미디어 리터러시 역량과 디지털 소통 능력까지 높일 수 있을 것으로 기대된다.

상반기 교육은 다음달 9일부터 7월 7일까지 매주 화요일 미디어센터에서 진행되며, 회차별 2시간씩 총 5회 과정으로 운영된다. 하반기 교육은 10월 중 개설될 예정으로 세부 일정은 추후 미디어센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

군포시 관계자는 "생성형 AI 등 첨단 기술 확산 속에서 시니어 세대의 미디어 접근성을 높이는 일은 시대적으로 매우 중요한 과제"라며 "앞으로도 지역사회 모든 시민이 디지털 소통과 미디어 활용 능력을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
장이준 기자

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