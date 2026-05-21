닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

사과 대목 고사 주범 ‘흰비단병’ 방제법 찾았다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260521010006198

글자크기

닫기

안동 문봉현 기자

승인 : 2026. 05. 21. 10:16

경북농기원, 2년여 걸친 현장공동연구 통해 개발 성공
경북도_흰비단병 방제기술
경상북도농업기술원이 2년여에 걸친 연구 끝에 흰비단병을 막을 방제기술을 개발했다. 사진은 흰바단병 발생으로 결주된 사과나무 포장 모습. /경북농기원
사과 대목(접을 붙일 때 바탕이 되는 나무) 고사의 주범인 '흰비단병' 방제기술이 경북에서 개발돼 묘목 산업에 활력을 불어넣을 전망이다.

경상북도농업기술원은 경산시농업기술센터와 함께 묘목특구 내 농가 포장에서 현장실용공동연구를 추진한지 2년 만에 흰비단병 방제기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

경북농기원에 따르면 사과나무 대목의 흰비단병은 토양 전염성 곰팡이병으로 한번 발생하면 나무의 뿌리와 지제부(밑둥 부분) 위주로 확산되고, 이어 밭 전체로 퍼지기 때문에 밭을 폐원하는 경우가 많다.

이번 연구에서는 방제 시기별 집중 공략을 통해 흰비단병이 토양 속 뿌리에서 확산하는 5~6월에 약제를 뿌리까지 깊숙이 적셔주는'관주' 방식으로 10일 간격 3회 방제 처리한다.

또 병원균이 지표면으로 올라오는 8월부터 지제부를 중심으로 10일 간격 3회 약제 살포하면 주변 확산을 막을 수 있으며, 이 방법을 적용할 경우 방제효과는 85% 이상으로 나타났다.

방제약제는 사과 재배 농가에서 흔히 쓰는 점무늬낙엽병, 겹무늬썩음병 등 병해 방제용으로 등록된 테부코나졸, 플루아지남, 피라지플루미드, 플루디옥소닐, 피리벤카브 등이며 흰비단병 동시방제가 가능하고, 작용기작(계통)이 다른 약제를 교차로 관주 또는 살포하면 효과적으로방제가 가능하다.

묘목특구에서 사과 대목을 재배하는 한 농장주는"흰비단병이 발생해 폐원까지 우려했으나 이 방제 방법을 적용한 뒤 대목 포장에 더 이상 흰비단병이 발생하지 않고 있어 방제 기술의 효과를 보았다."라며, 고마움을 전했다.

류정기 농식품환경연구과장은"건전한 대목 생산은 사과 산업의 뿌리를 튼튼히 하는 가장 기본이자 핵심적인 기반"이라며 "앞으로도 우량 묘목을 안정적으로 보급할 수 있도록 기술 지원과 현장 연구에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
문봉현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

삼성전자 노사, 파업 직전 극적 합의안 마련…노조 표결 돌입

극적 합의 이룬 삼성…‘주주권익 보호’ 또 다른 과제로

“브랜드인 줄 알았는데 사입품” 에이블리 덮친 中제품 라벨갈이 의혹

극적 잠정합의 성공했지만…삼성전자, 노노갈등 등 여진 남았다

[마켓파워] 롯데, ‘1.6조 딜’ 무산에도 믿을건 화학·유통

이란, 미 새 제안 검토 속 “동결자산 해제·봉쇄 중단 먼저”…파키스탄, 종전 협상 중재 지속

[기자의눈] 공익 내세운 위험의 전가…양산 법기리 위협하는 ‘허가된 재난’

지금 뜨는 뉴스

말귀 알아듣는 그랜저…포티투닷, ‘글레오 AI’ 기술 공개

요즘 서울에서 야경이 가장 아름다운 곳은 ‘여기’

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’