사과 대목 고사 주범 ‘흰비단병’ 방제법 찾았다

경북농기원, 2년여 걸친 현장공동연구 통해 개발 성공

경북도_흰비단병 방제기술 0 경상북도농업기술원이 2년여에 걸친 연구 끝에 흰비단병을 막을 방제기술을 개발했다. 사진은 흰바단병 발생으로 결주된 사과나무 포장 모습. /경북농기원

사과 대목(접을 붙일 때 바탕이 되는 나무) 고사의 주범인 '흰비단병' 방제기술이 경북에서 개발돼 묘목 산업에 활력을 불어넣을 전망이다.경상북도농업기술원은 경산시농업기술센터와 함께 묘목특구 내 농가 포장에서 현장실용공동연구를 추진한지 2년 만에 흰비단병 방제기술을 개발했다고 21일 밝혔다.경북농기원에 따르면 사과나무 대목의 흰비단병은 토양 전염성 곰팡이병으로 한번 발생하면 나무의 뿌리와 지제부(밑둥 부분) 위주로 확산되고, 이어 밭 전체로 퍼지기 때문에 밭을 폐원하는 경우가 많다.이번 연구에서는 방제 시기별 집중 공략을 통해 흰비단병이 토양 속 뿌리에서 확산하는 5~6월에 약제를 뿌리까지 깊숙이 적셔주는'관주' 방식으로 10일 간격 3회 방제 처리한다.또 병원균이 지표면으로 올라오는 8월부터 지제부를 중심으로 10일 간격 3회 약제 살포하면 주변 확산을 막을 수 있으며, 이 방법을 적용할 경우 방제효과는 85% 이상으로 나타났다.방제약제는 사과 재배 농가에서 흔히 쓰는 점무늬낙엽병, 겹무늬썩음병 등 병해 방제용으로 등록된 테부코나졸, 플루아지남, 피라지플루미드, 플루디옥소닐, 피리벤카브 등이며 흰비단병 동시방제가 가능하고, 작용기작(계통)이 다른 약제를 교차로 관주 또는 살포하면 효과적으로방제가 가능하다.묘목특구에서 사과 대목을 재배하는 한 농장주는"흰비단병이 발생해 폐원까지 우려했으나 이 방제 방법을 적용한 뒤 대목 포장에 더 이상 흰비단병이 발생하지 않고 있어 방제 기술의 효과를 보았다."라며, 고마움을 전했다.류정기 농식품환경연구과장은"건전한 대목 생산은 사과 산업의 뿌리를 튼튼히 하는 가장 기본이자 핵심적인 기반"이라며 "앞으로도 우량 묘목을 안정적으로 보급할 수 있도록 기술 지원과 현장 연구에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.