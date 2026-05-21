“교통·교육 다 잡았다”…‘힐스테이트 시흥더클래스’ 22일 견본주택 개관

2층~지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 430가구 구성

'힐스테이트' 브랜드 차별화된 특화설계 적용

[투시도] ‘힐스테이트 시흥더클래스’ 0 '힐스테이트 시흥더클래스' 투시도

현대엔지니어링이 오는 22일 경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원에 들어서는 '힐스테이트 시흥더클래스'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다.21일 분양관계자에 따르면 단지는 지하 2층~지상 27층, 5개 동, 총 430가구 규모로 조성된다. 타입별 가구 수는 전용면적 기준 △74㎡ 24가구 △84㎡A 377가구 △84㎡B 29가구로 구성됐다.청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 오는 5월 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 6월 8일이며, 정당계약은 6월 22일부터 24일까지 3일간 진행된다.이 단지가 위치한 시흥시는 비규제 지역으로, 수도권에 거주하는 만 19세 이상이라면 세대주 여부나 주택 소유 여부와 관계없이 청약이 가능하다. 청약통장 가입 기간이 12개월 이상이고 지역별·주택형별 예치금 기준만 충족하면 1순위 청약 자격이 주어진다.단지는 서해선 시흥대야역에서 직선거리로 약 250m 떨어진 역세권 입지를 자랑한다. 이를 통해 여의도, 강남, 종로 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 편리하다. 인근 시흥시청역과 부천종합운동장역을 경유하는 월곶판교선, 신안산선, GTX-B 노선 등이 예정돼 있어 향후 광역 교통망은 더욱 개선될 전망이다.교육 환경도 강점으로 꼽힌다. 대야초, 대흥중, 소래고가 인접해 있으며, 특히 2029년 3월 단지 입주 시기에 맞춰 개교 예정인 시흥과학고와 학교복합시설을 누릴 수 있다. 또한 롯데마트, 스타필드시티, 신천연합병원 등 생활 인프라와 은계호수공원, 소래산산림욕장 등 쾌적한 자연환경도 갖췄다.단지는 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 구조를 채택해 채광과 통풍을 극대화했다. 입주민의 편의를 위해 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.분양 관계자는 "시흥대야역 역세권이라는 입지적 장점과 시흥과학고를 포함한 우수한 교육 환경으로 수요자들의 관심이 높다"며 "차별화된 특화 설계와 시스템을 통해 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 완성도를 높이겠다"고 밝혔다.견본주택은 경기 시흥시 대야동 293-28번지에 위치한다.