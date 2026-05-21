해외 상선 지시받아 금품 수거…경찰, 피싱 수거책 일당 구속송치

피해자 8명에게 15억여원 갈취…골드바·현금 일부 환부

금은방 업주·상품권 업자, 17∼18% 수수료 챙기고 자금세탁

2026051301000655000035861 0 서울경찰청. /아시아투데이DB

해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직이 금은방 업주와 상품권 업자까지 범죄수익금 수거책으로 끌어들여 경찰 추적을 피해온 것으로 드러났다. 피해자에게서 받아낸 현금과 골드바는 상품권이나 가상자산으로 바뀐 뒤 해외 조직으로 흘러 들어갔다.서울경찰청 금융범죄수사대는 통신사기피해환급법 위반 혐의를 받는 보이스피싱 범죄수익금 수거책 일당 10명을 지난 3월 구속 상태로 검찰에 송치했다고 21일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 필리핀 등 해외에 거점을 둔 이른바 '리딩방 조직'과 보이스피싱 조직의 지시를 받고 피해자들을 만나 현금과 금괴 등을 수거한 혐의를 받는다.조사 결과 이들 조직은 텔레그램 '고액 알바방' 등을 통해 "일당 30만∼200만원을 지급하겠다"며 수거책을 모집한 것으로 파악됐다. 이후 역할을 1차부터 3차까지 나눠 경찰 추적을 피하는 방식으로 범행을 이어갔다.1차 수거책은 검찰청이나 증권사 직원을 사칭해 피해자를 직접 만났다. 이들은 "범죄에 연루됐지만 보호해주겠다"거나 "500% 수익을 보장하는 비밀 프로젝트에 참여시켜주겠다"고 속여 현금과 골드바 등을 받아냈다.이어 2차 수거책이 금품을 넘겨받고, 3차 수거책이 자금세탁을 맡았다. 이번 사건에서 3차 수거책 역할을 한 이들은 금은방 업주와 상품권 업자였다. 이들은 수거한 현금과 수표, 골드바 등에서 17∼18%가량을 수수료로 챙긴 뒤 나머지를 상품권으로 바꾸거나 가상자산으로 송금한 것으로 조사됐다.수거책들은 금품을 주고받을 때도 추적을 피하기 위해 은밀한 장소를 이용했다. 서울 지하철 2호선 강남역 화장실이나 금은방 내 공용화장실 변기 칸 등이 접선 장소로 쓰였다.피해 규모도 컸다. 골드바를 건넨 피해자는 3명으로 피해액은 11억8000만원에 달했다. 현금을 건넨 피해자는 5명으로 피해액은 3억8520만원이었다.경찰은 이 가운데 4억8000만원 상당의 골드바를 현장에서 압수해 피해자에게 돌려줬다. 현금 피해액 중 3억6520만원도 압수해 환부했다.경찰 관계자는 "최근 3차 수거책의 자금세탁 방식이 날로 진화하고 있다"며 "금은방 업자 등을 중간에 끼고 골드바를 이용해 세탁하는 사례가 지속적으로 늘고 있다"고 말했다.